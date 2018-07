Rumor de que la Selección puede pasar a cuartos si demanda es falso

05 de julio 2018 , 08:11 a.m.

05 de julio 2018 , 08:11 a.m.

Durante los últimos días se ha circulado por las diferentes redes sociales la noticia de que la selección Colombia tiene 48 horas para demandar el partido ante Inglaterra, pues sí debió pasar a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018.

De acuerdo con la noticia, Inglaterra cometió una grave falta técnica que le puede costar el triunfo del partido; hizo dos cambios en el extratiempo y solo podía hacer uno. La información es falsa y el equipo cafetero no regresará a Rusia si presenta la demanda.



"En la práctica, los equipos que hayan agotado sus tres cambios tendrán posibilidad de contar con una sustitución extra en caso de jugar un suplementario. Hay un detalle a tener en cuenta: este cuarto cambio solamente puede hacerse si se complementaron las tres modificaciones en los 90 minutos. Por la tanto, un equipo que haya hecho dos cambios en el tiempo reglamentario tendrá solamente un tercer cambio disponibles y no dos", así dice la página web en donde se explica la falsa noticia.



Expertos en deportes consultados por EL TIEMPO indicaron que el reglamento de la Fifa señala que si un partido tiene extratiempo, los dos equipos tienen la posibilidad de hacer cuatro cambios. Si el seleccionado ya realizó tres cambios durante los primeros 90 minutos, podrá realizar uno más en el tiempo adicional e, incluso, puede realizar los cuatro correspondientes en los 30 minutos añadidos, llegado el caso que en los dos primeros tiempos no los realizó.

Ya no más con el cuento falso del cuarto cambio. No hay nada irregular. pic.twitter.com/BcykwB0qDr — Orlando Ascencio (@josasc) 4 de julio de 2018

La Fifa aclaró este miércoles que el partido de octavos de final entre Colombia e Inglaterra fue completamente legal, luego de que el astro de fútbol argentino, Diego Maradona, indicara que el resultado del encuentro era "un robo monumental" para el equipo dirigido por Pékerman.



"La Federación Internacional reprueba enérgicamente las críticas sobre la actuación de los árbitros, que considera positiva en un partido duro y muy emotivo", señala el comunicado de la Fifa.

"En un momento en que la Fifa hace todo lo que está a su alcance para garantizar que los principios del juego limpio, la integridad y el respeto estén a la vanguardia en este Mundial y en la propia organización, la Fifa lamenta estas declaraciones de un jugador que ha escrito la historia de nuestro juego", señala el mismo comunicado.



Además, los 23 jugadores de la selección Colombia llegan este jueves a Bogotá, en donde serán recibidos con un evento especial en el estadio El Campín.

ELTIEMPO.COM

*Con información de EFE