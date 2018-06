Es censurable tanto el irrespeto a la mujer como la lapidación pública

Conductas reprochables como la cometida por los colombianos Guillermo Morales Cárdenas, quien irrespeto a aficionadas japonesas, aprovechándose del desconocimiento del idioma español, y Luis Felipe Gómez, un ejecutivo de una aerolínea que es señalado de ingresar licor al estadio en sus binoculares, son sancionadas drásticamente por las autoridades rusas.

Pero, ¿por qué se presentan ese tipo de conductas? Henry Murraín, experto en cultura ciudadana, explica que eso es parte de una cultura donde “aprovecharse del otro y pasar por encima del otro debe ser considerado meritorio”.



No obstante, Murraín destaca que la mayoría de personas que viajaron a Rusia nos están representando “de una manera respetuosa y decorosa”.



Aunque el director ejecutivo de Corpovisionarios considera que la censura de los colombianos frente a ese tipo de conductas “es una señal de que queremos ser identificados como otro tipo de personas”.

Ese deseo de lapidación pública encarna también el desprecio al prójimo, es desproporcionado que la gente celebre que esas personas pierdan su trabajo FACEBOOK

TWITTER

Pero así como dice que esos comportamientos no pueden volverse “la estampa de todos los demás”, tampoco está de acuerdo con la lapidación pública y que se mire "con el mismo rasero ingresar licor al estadio con el ofensivo tratamiento del hombre que insulta a mujeres japonesas".



"Ese deseo de lapidación pública encarna también el desprecio al prójimo, es desproporcionado que la gente celebre que esas personas pierdan su trabajo", agregó Murraín.



El experto en cultura ciudadana considera que las reacciones de rechazo de conductas reprochables "son una oportunidad para pensarnos como sociedad y mandar señales de qué consideramos hoy aceptable o no”.

Drásticas sanciones

Aunque las autoridades rusas han sido un poco más condescendientes con los aficionados que han llegado a apoyar a sus selecciones, la legislación de ese país establece drásticas sanciones para quienes transgreden sus normas.



Las sanciones pueden ir desde el pago de entre 3.000 y 10.000 rublos (entre 136.000 y 455.000 pesos colombianos, aproximadamente ), trabajo social y hasta cárcel para quienes no exhiban normas de comportamiento.



Cabe recordar que a principios de junio, el propio director de la Policía Nacional, el general Jorge Hernando Nieto, había pedido a través del diario EL TIEMPO que a todos los que viajaran a Rusia “el comportamiento ejemplar deje en alto el nombre de nuestro país”, así como el de los futbolistas que nos están representando en el Mundial.



De hecho, con base en las normas rusas, la Cancillería colombiana y la Policía Nacional hicieron una serie de recomendaciones sobre el comportamiento que se debe tener en las ciudades sedes del Mundial.

10 conductas prohibidas en Rusia

Estas son las conductas en las que según la Policía Nacional no se pueden incurrir en cualquiera de las ciudades rusas:



1. Tener conductas que atenten contra la dignidad sexual de las mujeres. Se castigan con cárcel.



2. Las manifestaciones públicas de irrespeto a la diversidad sexual y de género.



3. Las expresiones de afecto en público entre parejas del mismo sexo generalmente no son aceptadas.



4. El ingreso a los estadios de instrumentos musicales y de viento para producir sonidos fuertes (incluidas las vuvuzelas).



5. La posesión, uso y venta de estupefacientes.



6. Participar en manifestaciones no autorizadas. También es prohibido insultar a los jugadores y participar en desórdenes en los estadios.



7. Fumar en como hoteles, restaurantes, parques infantiles y estaciones de transporte público, entre otros sitios públicos que así lo señalen. Sí está permitido fumar en el

vehículo, apartamentos y/o casas privadas.



8. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o en los estadios.



9. Tener un comportamiento agresivo (vandalismo, gritar insultos por la calle, acoso o ir desnudo por la calle). Esto puede acarrear una infracción administrativa de hasta 1.000 rublos o incluso 15 días de arresto.



10. Usar banderas extranjeras en plazas públicas o en cercanías a oficinas del gobierno.



Guillermo Reinoso Rodríguez

Editor ELTIEMPO.COM