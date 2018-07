Así les fue a los otros representantes colombianos en el Mundial

Juan Carlos Osorio

El técnico colombiano dirigió su primer Mundial, y lo hizo al frente del seleccionado de México, con el que alcanzó los octavos. Osorio se llevó los elogios después del primer partido, contra Alemania, al que los mexicanos vencieron 1-0. México superó Después a Corea y el balance era positivo para el DT. Pero luego vino la derrota 3-0 contra Suecia que despertó nuevamente las críticas. Por esa derrota, a México le tocó cruzarse en octavos contra Brasil, y hasta ahí llegaron sus sueños en Rusia 2018. Aún no se define si Osorio seguirá en el cargo, pero tiene mucha oposición.

Hernán Darío Gómez

Hernán Darío Gómez, DT de Panamá. Foto: AFP

El ‘Bolillo’ Gómez dirigió en Rusia su tercer mundial, esta vez como entrenador de Panamá (ya lo había hecho con Colombia y Ecuador). Su equipo no pudo superar la primera ronda y sufrió tres derrotas, 3-0 contra Bélgica, 6-1 contra Inglaterra y 1-2 contra Túnez, siendo la peor selección de las 32 participantes. Sin embargo, el balance no es tan negativo si se tiene en cuenta que Panamá era debutante en el Mundial, es más, a su regreso al país, la selección fue recibida por miles de personas que la ovacionaron. Por ahora, no se sabe si ‘Bolillo’ Gómez seguirá en el cargo. Tendría otras opciones.

Wilmar Roldán

Wilmar Roldán, árbitro colombiano. Foto: Juan Mabromata / AFP

El balance del árbitro colombiano Wílmar Roldán en Rusia 2018 no es el más positivo. El mejor árbitro del país dirigió dos partidos, pero estuvo inmerso en polémicas en ambos. En el primero, Inglaterra contra Túnez, dejó de pitar dos penaltis para los ingleses y no acudió al VAR, aunque sí acertó en el penal sancionado a favor de Túnez.



Roldán también arbitró el partido Arabia contra Egipto y pitó un penalti inexistente para los árabes, incluso después de revisar el VAR. Arabia ganó 2-1. En ese mismo partido Roldán pitó bien un penalti para Arabia por una mano.

