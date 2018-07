Europa le toma ventaja al fútbol de Suramérica

Con la eliminación de Brasil del Mundial de Rusia 2018, otra estrella se cayó en su lucha por el título, Neymar, quien no pudo deslumbrar como se esperaba en esta Copa del Mundo y vio cómo su selección desperdiciaba una y otra opción de gol contra Bélgica.

A Brasil se le vio por momentos esperando un destello de Neymar que los salvara de la caída, similar a lo que ocurrió con Argentina, equipo que se quedó aguardando el gran partido de Lionel Messi, o Portugal, con un Cristiano Ronaldo que empezó encendido, pero se fue apagando con el correr de los partidos.



Estas tres selecciones, en cierto modo, dependieron de sus figuras, una decisión que pudo haberles costado su pelea en el título. Este tema fue discutido en el programa El Tiempo del Debate Final, que trasmite Fox Sports. Además, se preguntó a los panelistas si acaso el fútbol suramericano decepcionó en este Mundial de Rusia.



Luis Fernando Suárez, panelista del programa y técnico de La Equidad, fue enfático en que el planteamiento de entrenador no debe girar alrededor de un solo futbolista, en cambio se debe primar el fútbol colectivo.



“En lugar de ‘Messis’, ‘Ronaldos’ y ‘Neymares’, en vez de pensar en que ellos lo hagan todo, se debe armar un equipo para que el funcionamiento de ellos le sirva al equipo. El camino correcto es el conjunto, no la individualidad”, explicó el técnico.



Por su parte, Hernán Peláez, analista del debate, dijo que hay jugadores que se echan el equipo al hombro, situación que no hay que desconocerla.



“Todos para uno o uno para todos. Que los 10 arropen a uno, pero los 10 no pueden echarse a las petacas para que, después, el uno los salve”, añadió Peláez.



Pero puso sobre la mesa el caso de Jorge Sampaoli, técnico de Argentina, quien apostó todo por Lionel Messi y su idea se fue al traste, terminando eliminado en octavos de final. La otra situación que se debatió en el programa fue la eliminación de todas las selecciones suramericanas de la Copa del Mundo, pues en la mesa se sondeó si era una decepción la presentación en este torneo.



Para José Orlando Ascencio, subeditor de Deportes de EL TIEMPO, no se puede hablar en bloque y tampoco que se hundió todo el continente.



Desde su perspectiva, Perú, Colombia y Uruguay no desentonaron, pero se esperaba más de Argentina y Brasil.



En el análisis de Darío Ángel Rodríguez, moderador del debate, en el caso de Colombia tras llegar al país se notó que los jugadores sabían que no fue el mejor Mundial.



“Ellos seguro piensan que no fue la gran actuación. Europa nos está sacando mucha ventaja”, puntualizó Rodríguez.



Acerca de este tema, Suárez señaló que la calidad del jugador suramericano es buena; sin embargo, a nivel de base se está equivocando el camino.



“En Colombia no se entrena la técnica individual y colectiva, por ejemplo”, manifestó el técnico de La Equidad.



Por eso, coincidieron los panelistas, se podría seguir el método de trabajo que implantó Oscar Washington Tabárez, técnico de Uruguay, quien asumió cargos desde las divisiones menores para instalar una línea de trabajo que se siguiera en todos los frentes.



Para Peláez, Tabárez en sus 12 años como seleccionador de la Celeste mantuvo una línea defensiva estable, pero también le dio oportunidad a gente nueva, quien ahora es la llamada a continuar con el proceso que se viene.



“El tema de la salud puede ser determinante para que no continúe como técnico”, dijo Peláez.



