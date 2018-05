Esteban Cambiasso ya trabaja con la Selección Colombia

Esteban Cambiasso llegó a Italia, Milán, para unirse con la Selección Colombia y el cuerpo técnico de José Néstor Pékerman. Ahora, el exjugador argentino estará con el entrenador previo al Mundial de Rusia, torneo al que irá con el equipo de la Tricolor.

El nombre de Esteban Cambiasso es sonoro, cómo no. Mundialista con Argentina en Alemania 2006, campeón mundial Sub-20 en 1997, en ambos casos, bajo el mando de José Pékerman, ahora llegó al cuerpo técnico de la Selección Colombia con funciones de veedor.



Con Cambiasso, son 21, incluyendo a Pékerman, los integrantes del cuerpo técnico, médico y administrativo que estarán con el equipo en Rusia 2018. Ahí no se cuentan los oficiales de seguridad, aún no designados.



No es la primera vez que Pékerman agrega un nuevo integrante a su cuerpo técnico para el Mundial. Ya en Brasil 2014 había tenido a su lado a otra persona para cumplir las mismas funciones que tendrá Cambiasso: se trata de Diego Markic, quien también hizo parte de la Selección Argentina que ganó el Mundial Sub-20 de 1997 y se formó como jugador en las divisiones menores de Argentinos Juniors, también con Pékerman.



Redacción Futbolred