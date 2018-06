Argentina no pasó el exámen: este es el 1x1 de los de Sampaoli

La selección argentina dejó la peor imagen frente a Croacia. El equipo de Jorge Sampaoli fue goleado 3-0 y quedó al borde de la eliminación del Mundial Rusia 2018. El error de Wilfredo Caballero en el primer gol y la apatía de Lionel Messi, las imágenes que quedaron registardas en el Niznhy Nóvgorod Stadium, la cancha teñida de celeste y blanca que puede haber marcado el ocaso de este equipo.

El uno por uno de la Selección Argentina

Wilfredo Caballero (3): qué más decir de su grosero error. Esa salida en falso que le terminó costando el gol en contra a la Argentina y quedar al borde de la eliminación.

En todo momento se lo vio inseguro con los pies -ya habían tenido una salida complicada con Tagliafico en el primer tiempo- y terminó siendo silbado por los hinchas cada vez que entró en contacto con la pelota.



Gabriel Mercado (4): si bien no tuvo errores en los goles de Croacia, sus espaldas, sobre todo en la primera parte, fueron una buena fuente de ataque para los europeos. Con sacrificio, corrigió los defectos.



Nicolás Otamendi (5): peleó mucho con Mandzukic, un duro delantero, pero tampoco tuvo responsabilidad en los goles. Muy lejos del nivel que supo mostrar en otros partidos.



Nicolás Tagliafico (6): fue el mejor de la defensa y, quizás, de la Argentina. Corrió, metió y peleó. Dentro de la goleada en contra, lo más destacable.



Eduardo Salvio (5): volvió a tener el mismo problema que ante Islandia. Sin cumplir la función de lateral -si bien hoy estuvo escoltado por Mercado- los pelotazos a sus espaldas lo complicaron. Corrió mucho y en ataque, la más peligrosa la tuvo cuando asistió a Meza con un centro atrás que terminó desviado por un defensor. Pavón ingresó en su lugar.



Javier Mascherano (4): otro que estuvo muy lejos del jugador que supo ser. No pudo solucionar con Enzo Pérez al lado, ni cubierto por los costados. Poca marca y siempre superado por el poderoso mediocampo croata.



Enzo Pérez (4): estuvo mucho en contacto con la pelota, pero con poca profundidad. En sus pies tuvo la chance inmejorable de marcar, con el arco vacío, pero su tiro salió desviado. Dejó la cancha en el segundo tiempo para que ingrese Dybala.



Marcos Acuña (6): fue de lo mejor de la selección. Sin tener un partido sobresaliente, corrió, cumplió defensivamente y en las que pudo, intentó desbordar con convicción. Un centro suyo pegó en el travesaño en la primera parte.



Maximilano Meza (4): no pudo hacer pie en un partido en el que había comenzado bien. Fueron corriendo los minutos y, al igual que Mascherano, se vio superado por el mediocampo croata. En ataque, apenas algunas asociaciones con Messi, pero sin nada de peligro.



Lionel Messi (4): si de él se esperaba ser el salvador, esta vez esa solución no llegó. Entró poco en juego y cuando lo hizo, muy lejos de su nivel. Sin socios en la cancha, las pocas veces que tuvo el arco de frente, no encontró soluciones. Apenas un tiro débil al arco en el segundo tiempo.



Sergio Agüero (5): el Kun estuvo lejos de su nivel. Participó mucho en el comienzo del partido, pero a medida que los minutos fueron pasando, su juego se fue diluyendo. Inconexo con Messi, lo mejor suyo llegó por izquierda. Una pared con Meza que complicó al arquero Subasic. Por él entró Higuaín.

Los que entraron

Gonzalo Higuaín (4): entró como reemplazo de Agüero. Por arriba perdió cada vez que lo buscaron y, de espaldas, pudo pivotear muy pocas veces.



Cristian Pavón (5): entró ya con el resultado en contra. No tuvo una sola chance para desbordar.



Paulo Dybala (5): otro que ingresó en el final, con pocos minutos para jugar. Apenas un tiro suyo que salió desviado, luego, sin reacción como el resto del equipo.







TOMÁS BENCE

LA NACIÓN de ARGENTINA

GDA