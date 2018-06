Los datos que dejó la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018

29 de junio 2018 , 11:36 a.m.

29 de junio 2018 , 11:36 a.m.

Este jueves, finalizó la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 y se definieron los 16 clasificados para los octavos de final.

En este día de descanso, EL TIEMPO le cuenta los datos más curiosos de esa primera ronda:



- De los 48 partidos de la primera fase, 40 fueron triunfos y 8 fueron empates.



- Las selecciones que oficiaron como visitantes durante la fase de grupos, según las estimulaciones que hizo la Fifa en cada partido, fueron las que más ganaron: 22 juegos.



- El grupo H, el de Colombia, fue la zona en la que más selecciones ‘visitantes’ ganaron: en 5 de 6 partidos.

Uruguay fue la única selección que no recibió goles en primera ronda. Foto: AFP

- Las selecciones que fueron locales durante los encuentros ganaron 18 partidos.

- El grupo A, el de Uruguay y Rusia, fue el que registró más triunfos de los ‘locales’.



- De los 8 partidos que terminaron con empates, el grupo que más los registró fue el C, el de Francia y Dinamarca.



- En toda la primera fase solo se dio un 0-0. Fue el que enfrentó a Francia contra Dinamarca, en la última fecha del grupo C.



- Solo en 3 de los 8 grupos del Mundial no se registraron empates durante la primera ronda. Ellos fueron el A (Uruguay, Rusia, Arabia, Egipto), el F (Suecia, México, Corea del Sur y Alemania) y el G (Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá).



- Las 32 selecciones participantes marcaron goles.

Bélgica, la selección que más goles marcó en primera ronda: 9. Foto: EFE

- Bélgica, con 9 tantos, y Rusia e Inglaterra, con 8 cada una, fueron las que más anotaron en la fase de grupos.



- Arabia Saudita, Egipto, Irán, Marruecos, Perú, Australia, Islandia, Costa Rica, Serbia, Alemania, Panamá y Senegal fueron las que menos marcaron, con 2 cada una.



- Bélgica, Brasil, Suiza, Croacia, Francia, Dinamarca, España, Portugal y Uruguay fueron las selecciones que clasificaron invictas a octavos de final.



- Colombia y Suecia fueron las únicas que clasificaron a octavos como primeras de sus grupos y con un partido perdido.



- Colombia fue la única selección que pasó a octavos perdiendo el primer partido de la fase de grupos.

Colombia pasó primera del Grupo H. Foto: EFE

- Uruguay no solo clasificó invicto a los octavos de final, sino que fue la única selección que, hasta ahora, no recibe goles en contra.



- El marcador que más se registró en la primera fase fue el 1-0 (13 veces). Le siguieron el 2-1 (11 veces), el 2-0 (6 veces), el 3-0 (5 veces), el 1-1 (4 veces) y el 2-2 (3 veces).



- 6 partidos finalizaron con un marcador que no tuvo repetición en la fase de grupos: 5-0 (Rusia - Arabia), 3-1 (Rusia - Egipto), 3-3 (España - Portugal), 0-0 (Francia - Dinamarca), 6-1 (Inglaterra - Panamá) y 5-2 (Bélgica - Túnez).



- Y precisamente solo un partido de los 48 de primera ronda finalizó 0-0: Francia – Dinamarca.



- La clasificación a octavos de Japón por encima de Senegal fue la primera, en la historia de los Mundiales, que se definió por juego limpio.



- Harry Kane, de Inglaterra, cerró la fase de grupos como el goleador de Rusia 2018, con 5 tantos.

Harry Kane tiene 5 goles en el Mundial. Foto: Reuters

- La primera fase se cerró con 122 goles, 158 tarjetas amarillas y 3 rojas.



- El promedio de goles por partido fue de 2,5.



- El gripo C (Francia, Dinamarca, Perú y Australia) fue el que menos goles marcó: 9. Y el G (Bélgica, Inglaterra, Túnez y Panamá), el que más: 24.



- Neymar, de Brasil, el futbolista que más remates hizo: 17. Y el arquero Guillermo Ochoa, de México, el que más parados hizo: también 17.



- Europa, con 10 selecciones, de la más presencia en octavos (Portugal, Francia, Bélgica, España, Rusia, Inglaterra, Suecia y Suiza, Croacia y Dinamarca). Le siguieron Suramérica con 4 (Colombia, Uruguay, Argentina y Brasil) y Asia y Centroamérica y Norteamérica con 1 cada uno (Japón y México).



ELTIEMPO.COM