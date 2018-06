Es la peor versión del VAR en lo que va del Mundial de Rusia

El VAR vivió el lunes su jornada más compleja en lo que va del Mundial de Rusia 2018. Jugadas de penal en Arabia Saudí contra Egipto, el golpe de Cristiano Ronaldo a un iraní por el que debió ser expulsado, y el gol que se le iba anular al español Iago Aspas para el empate contra Marruecos, fueron analizadas con lupa por los panelistas de EL TIEMPO del Debate Final, programa de Fox Sports.



Uno de los señalados por su utilización de esta herramienta tecnológica fue el árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien dirigió el compromiso entre los eliminados Arabia Saudí y Egipto, en el cual los asiáticos vencieron a los africanos 2-1 y se les pitó dos penales a su favor.

“A Wilmar Roldán se le complicó el panorama, fue indeciso y lento”, sentenció Darío Ángel Rodríguez, conductor del programa, para quien este partido le podría valer al árbitro su tiquete de regreso a Colombia.



Hernán Peláez, habitual analista del programa, compartió esta opinión y a esto le sumó que los árbitros que se enredaron con las decisiones al usar el VAR fueron los latinoamericanos, el colombiano y un paraguayo, Enrique Cáceres, juez del partido entre Irán y Portugal, que finalizó igualado a un gol.



De un lado, Peláez criticó la demora de Roldán para el análisis de los penales a favor de Arabia Saudí, en los que manifestó que el colombiano tardó más de cuatro minutos. Además, sugirió que, “sutilmente”, la Fifa sí le mete la mano a los partidos, esto por la decisión del juez Cáceres de no expulsar al portugués Cristiano Ronaldo tras una agresión contra el iraní Pouraliganji .

Lo de Cristiano Ronaldo demostró una falta de temperamento del árbitro FACEBOOK

TWITTER

“Está bien utilizar la tecnología, pero eso no significa que se solucionen temas de apreciación. Lo de Cristiano Ronaldo demostró una falta de temperamento del árbitro”, agregó JJ Miranda, periodista de EL TIEMPO, sobre la discusión con la que abrió el programa.



El más crítico con la manera que se utilizó la herramienta por parte de los jueces fue Rodríguez, “Cristiano debió ser expulsado. El VAR, entonces, ¿no sirve?”, preguntó. No obstante, reconoció que en el agónico gol de Iago Aspas para el empate de España contra Marruecos se estuvo a punto de anular la anotación y cometer una injusticia, por lo que la implementación del sistema evitó que esto pasara.



Luis Fernando Suárez, técnico de La Equidad y analista invitado, dijo acerca de estos hechos que empañaron la jornada que se debe castigar a las cuatro personas que manejan el VAR.



“Todo sigue siendo muy subjetivo. Aun con todos esos errores, para mí ahora son menos”, dijo el entrenador.

El nivel de España

El sufrido empate 2-2 entre España y Marruecos no se pasó por alto en el debate, pues el nivel de la selección ibérica y las desconcentraciones en la parte defensiva generaron dudas en la mesa sobre su futuro en el Mundial.



Para el exfutbolista Óscar Córdoba, quien participó de la discusión desde Rusia, España no llegó a la competencia en su mejor momento y sufrió con el error de Ramos en la jugada que terminó con el gol iraní.

Es parecido a lo que pasa con Alemania, van al ataque y cuando se juega así se abren espacios FACEBOOK

TWITTER

“Es parecido a lo que pasa con Alemania, van al ataque y cuando se juega así se abren espacios. Estamos viendo una España dubitativa y se ha encontrado con equipos que le han perdido el respeto”, dijo Córdoba.



A este análisis se sumó Luis Fernando Suárez y manifestó que desde “hace mucho tiempo no se veía una España tan desatenta en defensa”. En cuanto a los problemas de los ibéricos en esa parte de la cancha, el técnico de La Equidad señaló que cuando se tiene un estilo de juego de posesión, es necesario que los zagueros centrales sean muy buenos y no pierdan mano a manos, pero lo que se ha demostrado son los riesgos, además de la desatención y lentitud.



JJ Miranda también acuñó el nivel de España a la sorpresiva salida de Julen Lopetegui, quien iba a ser el timonel de esta selección, pero fue despedido dos días antes del debut mundialista.



Ante estas circunstancias, JJ Miranda agregó que Fernando Hierro, quien asumió la dirección técnica del equipo, no tuvo tiempo para trabajar tras la salida de Lopetegui, situación que estaría afectado a esta selección.

Llega el momento de tener al hombre que les dé en el clic, pero en Fernando Hierro no está eso, no lo siento FACEBOOK

TWITTER

“Llega el momento de tener al hombre que les de en el clic, pero en Fernando Hierro no está eso, no lo siento”, indicó el periodista de EL TIEMPO, pero fue enfático en que lo que está pasando con el equipo no es culpa del entrenador.



También desde Rusia, Iván René Valenciano, exfutbolista y ahora analista del Mundial, consideró que la responsabilidad del nivel mostrado por España es de los jugadores, teniendo en cuenta que de Hierro no se conoce si quiera si el sistema con el que juega su equipo es el que a él le gusta.



A esto le sumó que una selección como la española, por la calidad de sus jugadores y reconocimiento, necesita un entrenador de prestigio, “que de autoridad y una mano cuando se necesite”, agregó Valenciano.

Uruguay, favorito

Uruguay se clasificó con puntaje perfecto en el Grupo A tras golear a Rusia 3-0 y ahora espera por Portugal, de Cristiano Ronaldo, selección que sembró dudas en su última aparición.



En el debate, los panelistas coincidieron en dar como favorita a esta selección suramericana en el cruce contra el campeón de Europa por los octavos de final.

“Uruguay es mucho más que Portugal en cuanto a juego de conjunto”, señaló Hernán Peláez, quien también consideró que la celeste era un rival fuerte incluso para España.



Sobre el juego de la selección uruguaya, Suárez, técnico mundialista con Ecuador, manifestó que le gusta lo que está haciendo en el torneo. En su análisis, el entrenador indicó que se le ve mucho mejor y tiene otras variantes en su estilo. “Tienen armas, no se le olvida ganar a la uruguaya con un cabezazo, pero se le ve ahora más completa”, agregó Suárez.



La opinión fue compartida por Darío Ángel Rodríguez, quien elogió al veterano técnico Óscar Washington Tabárez, seleccionador uruguayo, pues ha demostrado que a su edad no se quedó con un libreto y ha incorporado ideas a través de los años.

“Esta selección se preocupa más por la pelota. Uruguay es favorito, claramente”, dijo el conductor de EL TIEMPO del Debate Final.



De otro lado, también se coincidió que España tendrá que pasar por encima de Rusia en la siguiente fase del torneo.



Para JJ Miranda, la selección anfitriona mostró su realidad cuando tuvo que enfrentarse a uno de quilates, como Uruguay, y sucumbirá contra los ibéricos.









Debate Final EL TIEMPO en alianza con Fox Sports​