Los primeros clasificados (y eliminados) del Mundial de Rusia 2018

Marko Djurica / Reuters

Los eliminados: Luego de la primera y segunda fase de la cita futbolística más importante del mundo, estos equipos no pudieron vencer a sus oponentes, razón por la que su participación en el Mundial ha terminado.



- Arabia Saudita: Perteneciente al Grupo A del Mundial, perdió su primer partido frente a Rusia, el cual quedó 0 - 5. Luego, cuando se enfrentó a Uruguay también perdió al no anotar ningún gol y recibir uno en contra. La victoria 2-1 contra Egipto de este lunes ya no tenía importancia en la tabla de clasificación.