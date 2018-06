‘No es bonito recibir amenazas’: Carlos Sánchez

Volvió Carlos Sánchez al puesto del que es dueño. Lo hizo contra Senegal en el triunfo 1-0, cerrado, peleado, sacrificado. Cumplió, porque siempre cumple, más allá de cualquier contingencia del juego y fue vital en su partido 82 vestido de amarillo para pasar la página de la angustia y abrir la de la responsabilidad.

“Nunca tuve sentimiento de culpa porque es una jugada fortuita, la pelota viene hacia la mano, la gente vio que no fue que metí la mano. Pero lo que más bronca me dio es que me iba y yo estaba convencido que con el 1-0 podíamos darle vuelta, revertir la situación, pero con uno menos es complicado, aunque el equipo mostró carácter a pesar de que se pierde el partido”.



La película de Saransk le pasa una y otra vez y algún inadaptado insiste en mantenerla viva. “Amenazas sí hubo, pero realmente no les di mucha importancia. Se manifestaron de una manera agresiva en las redes, pero es el sentir de mucha gente que puede no estar pasando por un buen momento, es comprensible, nunca es bonito recibir una amenaza pero tenía la tranquilidad de que las cosas se iban a dar bien, creo que esa gente que amenazó hoy estará celebrando”, explicó el jugador.



“El único mensaje es que cada integrante de esta selección siempre quiere dar lo mejor, nunca queremos hacer nada en contra”, añadió. Fin de la historia para los insensatos.



Lo bueno es que son las malas experiencias las que más enseñan y, en su caso, hay que extraer sólo las cosas buenas. “Era complicado, más en lo personal porque yo de cara al grupo siempre mostré una cara de tranquilidad para el equipo, fuerza, mucho ánimo, positivismo. Si eres referente y te ven cabizbajo lo pueden sentirlo, pero fue todo lo contrario, el equipo siempre tuvo una cara positiva”, explicó.

Entre Inglaterra y Bélgica, su elección es clara: Colombia. “No hay diferencia, no nos preocupa el rival sino de lo que tenemos que hacer nosotros y más en este torneo, que no hay equipo fácil. Es de los más parejos. Cualquier, lo importante es ganar y seguir adelante”.



Fue Inglaterra. Pero es el Mundial del adiós del campeón en primera ronda y la feria de lo inesperado: “Muchos equipos que la gente los veía un poco débiles dan al sorpresa”, se aferra el chocoano.



No duda el volante que más sufrió el juego vertical y peligroso al señalar al rival más duro de esta primera ronda: “Senegal”, dice. “Hizo un muy buen trabajo defensivo, muy fuerte, con jugadores muy veloces. Pero el equipo siempre creyó, nunca se vio por fuera de esta fase y hoy lo hemos logrado”.



Toda ayuda extra suma: “Gracias al VAR, que jugó a favor nuestro, pudimos confirmar que no fue penalti. Eso hubiera cambiado el trámite del partido”, asegura La Roca, con algo de nostalgia, pensando todavía que pudo ahorrarse una innecesaria tarjeta roja.

Su evaluación del equipo que sufrió pero acabó siendo líder del grupo H es más grande y más valiosa que todo lo que se ha dicho hasta el momento: “El equipo mostró jerarquía y madurez”. Todo lo que faltaba, todo lo que hará la diferencia en el Mundial de Rusia.



Lo clave es que, como dice Sánchez, “estamos en la siguiente fase” y el tiempo para celebrar es tan corto que hay que vivirlo a plenitud. Es momento de escribir sobre la Roca una nueva historia.



Sánchez ha sido el dueño de la posición durante muchos años y, aunque aparezcan grandes jugadores como Wilmar Barrios, que lo suplió de la mejor manera en el juego contra Polonia, su titularidad sigue siendo indiscutible y será la primera roca para detener el juego de los ingleses.



Todo esfuerzo tiene su premio y Sánchez, que tuvo que salir en el primer juego del Mundial, que buscó un equipo donde tuviera la continuidad (Espanyol, de España) deseada para llegar con ritmo, a pesar de no querer salir de donde estaba (Fiorentina, de Italia), ahora estará a cargo del medio campo para volver a clasificar a unos cuartos de final de un mundial, tal y como lo hizo en Brasil 2014.



Es la hora de la revancha para ‘La Roca’, un luchador que vive por la Selección.







Jenny Gámez

Editora de FUTBOLRED

En twitter: @jennygameza