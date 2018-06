En Perú quieren que Gareca siga siendo su entrenador

Quién mejor que él para hacer declaraciones luego de la dura eliminación del Mundial de Rusia 2018, contra Francia. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la selección peruana y una de las insignias del fútbol de su país en la década de los 70, fue el escogido por la jefatura de prensa de la Federación Peruana de Fútbol para atender a los periodistas que llegamos al Arena Khimki a cubrir el primer entrenamiento de Perú tras su eliminación.

Con la misma tranquilidad que ha caracterizado a todo el cuerpo técnico de la selección peruana, el exjugador y técnico de la Blanquirroja responde a cinco dudas que todos tenemos luego de ser eliminados por la poderosa Francia.



¿Que siga Gareca dependerá de si Oblitas también se queda?

No, de ninguna manera. Yo tengo contrato hasta fin de año. Ricardo, hasta que termine el Mundial. Este grupo de jugadores, que ha potenciado Gareca, es el verdadero motivo para continuar con el proceso. Ni yo ni ninguna otra persona del comando técnico. Son los futbolistas, muchos de los cuales van a estar seguramente en la próxima eliminatoria.



¿Cuándo se van a reunir los dirigentes con el argentino Gareca para convencerlo de que se quede?

Eso todavía no lo sabemos. Les mentiría. Ahorita estamos pensando solo en el partido contra Australia. Porque el último partido del Mundial es siempre el que queda en la retina. Por eso es importante afrontarlo con seriedad. La reunión se dará en su momento. Ricardo Gareca seguramente tiene que tomarse un tiempo, un reposo, para pensar y tomar una decisión de si continuar con la selección de Perú. Además, esto siempre se decide entre dos partes. No una sola.



¿Ricardo Gareca tiene ganas de quedarse en la selección peruana?

Yo, cuando he conversado con él, le he dicho que lo mejor que le puede pasar al Perú es que él renueve. Si viviéramos en un mundo ideal, Gareca habría ya renovado con nosotros hasta el próximo mundial. Él no quiere hablar del tema. Porque siente que lo desvía de este torneo, en el que todavía falta afrontar un partido. También le he dicho que en ningún lado va a estar mejor que en Perú.



¿Ricardo Gareca esperará una oferta de Argentina antes de decidir si se queda en Perú?

Creo que para cualquier argentino dirigir la selección de su país es un sueño por cumplir. Seguro Ricardo no está exento de eso, y puede que durante estos días lo vaya a pensar. Creo que él será muy cauto en lo que se refiere a su futuro. Lo conozco muy bien. Va a esperar al final de su contrato para tomar una decisión. No creo que lo tome al día siguiente. Se va a tomar su tiempo.



ARTURO LEÓN

EL COMERCIO (GDA)