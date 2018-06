Embajada israelí en Argentina: amenazas a Messi sembraron temor

La Embajada de Israel en Argentina consideró este miércoles que las "amenazas y provocaciones" dirigidas al capitán de la Albiceleste, Lionel Messi, suscitaron la "solidaridad de sus pares y el temor a concretar el amistoso" previsto para el sábado en Jerusalén entre las selecciones de ambos países.

"La amistad entre la República Argentina y el Estado de Israel, próxima a cumplir 70 años, no se dirime en un partido de fútbol", aclaró la embajada en un comunicado, después de conocerse que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió cancelar el partido tras una intensa campaña del movimiento BDS, que promueve el Boicot, Desinversión y Sanciones a Israel hasta que acabe la ocupación israelí de los territorios palestinos.



Para la sede diplomática del país hebreo, "las amenazas y provocaciones" dirigidas a Lionel Messi, que "lógicamente suscitaron la solidaridad de sus pares y el temor a concretar el amistoso", no son "ajenas a la cotidianidad de la población civil en Israel".



"Cuyos deportistas, sin ir más lejos, han sido en numerosas oportunidades objeto de violencia y atentados", señala el texto difundido.



"La sociedad plural israelí (compuesta por judíos, musulmanes y cristianos) espera siempre con ansías poder recibir a las principales figuras del deporte argentino", concluye la Embajada de Israel en Buenos Aires.



En Jerusalén, miles de israelíes quedaron decepcionados ante la noticia de que no verían a Messi y otros ídolos jugar en la ciudad, un encuentro con la selección israelí para el que se habían agotado las entradas en un tiempo récord. Desde el momento de conocerse la noticia, la suspensión del partido alcanzó un fuerte componente político.



No obstante, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, llamó al presidente argentino, Mauricio Macri, para tratar la cuestión. Fuentes del Gobierno del país austral confirmaron a Efe ese contacto del mandatario israelí a su par argentino, quien a su vez "hizo una consulta a la AFA a raíz de la llamada".



"Y en AFA le dijeron que no querían jugar por solidaridad a las amenazas que había sufrido (Leo) Messi", añadieron las fuentes, que remarcaron que el Ejecutivo no participa en la elección de la sedes donde juega la selección y reiteraron su "posición histórica" en pro del diálogo palestino-israelí. Mientras, el presidente de Israel, Reuvén Rivlin, aseguró estar muy preocupado por lo que considera la "politización" de la selección de Argentina.



