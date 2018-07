Bélgica, quinto país que elimina a Brasil y no juega final del Mundial

Hay casi que regla en la historia del fútbol: país que elimina a Brasil en un Mundial juega la final del torneo y, por bajito, es subcampeón.



No obstante hay algunas excepciones y Bélgica, este martes con la derrota frente a Francia en semifinales de Rusia 2018 (1-0), se convirtió en la quinta selección en serlo.

Bélgica le ganó a Brasil, en los cuartos de Rusia, 2-1. Foto: AFP

Las excepciones

La racha de eliminar a Brasil y ser finalista no se ha cumplido en 5 de las 21 ediciones que se han hecho de la Copa Mundo, contando la actual.



La primera vez fue en 1930, en el primer Mundial. Yugoslavia eliminó al cuadro suramericano en fase de grupos y después fue eliminado por Uruguay en la semifinal.



España, en 1934, fue la segunda selección que no cumplió con la regla: sacó a Brasil en octavos y en cuartos quedó por fuera a manos de Italia, que fue campeón.



La tercera vez que sucedió fue 1966. Hungría y Portugal sacaron a Brasil en la fase de grupos y llegaron hasta cuartos de final y el tercer puesto, respectivamente.



Francia, en 1986, había sido la última en no cumplir, hasta hace unos días, con la norma. Ese año, los ‘galos’ sacaron a los brasileños en cuartos y cayeron en semifinales con Alemania.



Bélgica obstante el registró de falta a la historia: sacó a Brasil en cuartos (2-1) y cayó con Francia. Ahora, deberá pelear por el tercer puesto de Rusia 2018.

La eliminación de Brasil en Rusia fue la tercera que sufrió en cuartos en los últimos 3 Mundiales. Foto: Reuters

Las veces que se ha cumplido

11 veces se ha cumplido la regla. De esas ocasiones, hay dos eliminaciones brasileñas que desencadenaron directamente en el título para el rival: fueron las finales de 1950 (triunfo para Uruguay 2-1) y 1998 (victoria de Francia 3-0).



Las otras fueron:



1938: Italia le ganó a Brasil en semifinales y fue campeón después.



1954: Hungría sacó a Brasil en cuartos y fue subcampeón.



1974: Holanda eliminó a Brasil en segunda ronda y fue subcampeón.



1978: Argentina sacó a Brasil en segunda ronda y fue campeón.



1982: Italia sacó a Brasil en asegunda ronda y fue campeón.



1990: Argentina venció en octavos a Brasil y fue subcampeón.



2006: Francia venció a Brasil en cuartos y fue subcampeón.



2010: Holanda sacó a Brasil en cuartos y fue subcampeón.



2014: Alemania ganó la semifinal y fue campeón.



ELTIEMPO.COM