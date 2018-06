El videoarbitraje, otro que debuta en los mundiales de fútbol

Si los defensores más férreos del sistema de Árbitro Asistente de Video (VAR) tienen razón, el fútbol nunca volverá a ser el mismo en una Copa del Mundo después de que el método debute en el torneo este jueves.

Con esta innovación, las decisiones más polémicas sobre el arbitraje serán cosa del pasado, ya que se corregirán los errores y se pondrá fin a las trampas, sostienen sus defensores.



Si el VAR hubiese existido, la embestida del portero alemán Toni Schumacher contra el francés Patrick Battiston en España 1982 habría sido debidamente castigada, mientras que la “Mano de Dios” de Diego Maradona en México 1986 hubiera dado lugar a un tiro libre para los ingleses.



Quienes se oponen al uso de la tecnología sostienen que las revisiones de video, en particular de los goles, interrumpen el ritmo natural del fútbol y aumentan la tensión en el campo de juego.



Otros sugieren que solo aporta confusión en lugar de claridad e incluso algunos cuestionan la tecnología misma, destacando algunos errores vergonzosos ocurridos en ligas de todo el mundo que fueron las primeras en adoptar el VAR.



Cualesquiera que sean las fallas del sistema, la posibilidad de una tarjeta roja retrospectiva por un incidente que el árbitro omitió sin duda será un buen argumento para los defensores del sistema.



El defensor australiano Matthew Jurman está acostumbrado a la utilización del VAR jugando para su club de Corea del Sur, por lo que estará muy consciente del uso del sistema cuando intente detener los ataques de Francia el sábado en Kazán.



“En estos días no se puede hacer mucho sin que todos lo vean”, dijo el central.

“Obviamente tienes que ser inteligente para defender, especialmente en el área”, agregó.



A pesar del debut del VAR en el Mundial, la batalla por su futuro en el fútbol aún no está ganada y un error grave en Rusia podría ser fatal para su continuidad.



El director de arbitraje de la Fifa, Massimo Busacca, insistió que están “preparados” para aplicar el sistema de vídeo asistencia (VAR) y que se intentará reducir cualquier impacto negativo que pueda surgir por su aplicación.



“Estamos preparados, sabemos que tenemos que estar preparados porque aquí no hay posibilidad para los experimentos”, estimó Busacca.



El exárbitro suizo dijo que los problemas generados en el pasado, incluyendo los relativos a los plazos de tiempo necesarios para la toma de decisiones, pueden mejorarse, comparando la situación con la de una selección que llega al Mundial.

“Ningún equipo llega al Mundial estando perfecto. Es lo mismo para nosotros. Sabemos que hay que mejorar”, apuntó.



REUTERS