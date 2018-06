¿Cómo le irá a Colombia en el Mundial? Esto dicen las estadísticas

13 de junio 2018 , 10:45 a.m.

El grupo de banca de inversión Goldman Sachs, que aplica sus fórmulas de probabilidades estadísticas en el mundo financiero para trazar calificaciones de riesgo para las inversiones, publicó un informe en el que predice que Brasil será campeón mundial en Rusia-2018.

"Brasil va a ganar su sexta Copa del Mundo, derrotando a Alemania el 15 de julio en la final", estimó el organismo financiero estadounidense, que se basa en un estudio con no menos de "200.000 modelos" de "machine learning" (aprendizaje automático), explotando "datos sobre las características de los equipos, jugadores y rendimientos recientes" y otros elementos.

En este juego, los hombres liderados por Neymar son los grandes favoritos, frente al equipo que hace cuatro años lo humilló en semifinales de Brasil-2014 (7-1).



Sobre el grupo de H, el análisis de Goldman Sachs pronostica que Colombia y Polonia clasificarán a las octavos de final, etapa en la cual el combinado nacional se enfrentaría, según este pronóstico, a Inglaterra, que finalmente nos eliminaría de la competencia.



Otros datos del estudio indican que la Selección Colombia será líder de su grupo, con 7 puntos.



Asimismo, GS estima que Francia tiene "una probabilidad más grande" que Alemania en consagrarse campeón mundial (11,3% contra 10,7%), pero el sorteo no ayudó al conjunto de Didier Deschamps y en semifinales se le cruzará Brasil, después de deshacerse de España en cuartos de final, según los pronósticos del grupo inversor norteamericano.



En el marco de esas predicciones, el Portugal de Cristiano Ronaldo, vigente campeón de Europa, va a superar con lo justo a Argentina en cuartos, pero caerá con la Mannschaft en semis.



Si bien Goldman Sachs se animó a publicar el estudio basado en sus algoritmos, ha decidido cubrirse las espaldas al señalar que sus "previsiones son altamente inciertas".



De hecho, en 2014, este mismo estudio vaticinaba que la Seleçao ganaría el torneo, hasta que el once de Luiz Felipe Scolari se estrelló contra la Mannschaft. La banca también reveló su once ideal del Mundial, tras una votación de sus clientes a lo largo y ancho del planeta.



Sin sorpresas, el tridente Messi-Ronaldo-Neymar forma el ataque. El Real Madrid aporta otras tres figuras (Toni Kroos, Marcelo y Sergio Ramos). El español David de Gea defiende los palos, en lugar de Manuel Neuer, elegido hace cuatro años. Los alemanes Joshua Kimmich y Mats Hummels también están en el equipo tipo, cuyo entrenador modelo sería el germano Joachim Löw.



AFP Y ELTIEMPO.COM