NeymarChallenge: el castigo viral a la teatralidad del jugador

06 de julio 2018 , 08:54 a.m.

El astro brasileño Neymar se ha convertido en las últimas horas en el centro de las bromas de un nuevo reto viral que se engrandece en internet: el #NeymarChallenge, que surgió tras los momentos en que a la estrella del fútbol se le ha visto tener gestos de dolor exagerados cuando le cometen -o cuando parecen cometerle-, una falta en medio de alguno de los partidos del Mundial de Rusia.

Aunque Neymar ha recibido críticas a lo largo carrera por la que ha sido calificada, en muchos momentos, como una teatralidad excesiva, en el Mundial los comentarios y críticas alrededor de estos comportamientos se han incrementado significativamente. Mucho más luego de que un director técnico, Juan Carlos Osorio, hiciera referencia a ellos tras el duelo México vs. Brasil.

El técnico colombiano, tras el partido en el cual fue eliminada la Selección de México, dijo que el árbitro del compromiso, el italiano Gianluca Rocchi, cobró faltas que no fueron, señalando a Neymar como protagonista de algunas de esas jugadas. "Es una vergüenza para el fútbol que se pierda tanto tiempo con un jugador. Esto debe ser un juego de hombres y no con tanta payasada".



Aunque Neymar salió en su defensa por una de esas jugadas (en la que fue pisado sin una aparente fuerza mayor por el mexicano Miguel Layún), diciendo que sí "sentía el dolor", y ha sido defendido de forma contundente por su técnico, Tite, las críticas no cesan.



Ahora son niños, muchos de escuelas de fútbol, los que se burlan de los gestos de Neymar en sus entrenamientos o partidos informales con el #NeymarChallenge. En redes sociales abundan los videos de menores a los que se les ve jugando, cuando, de repente, caen al piso a lamentarse de una falta imaginaria cuando alguien grita "Neymar".

