'Soy el embajador de Colombia en Kazán': El Cole

Hace un mes me llegó un correo electrónico de la FIFA... Un mensaje emocionante.

La federación que hace el mundial de fútbol, la FIFA, en ese correo me declaraba su invitado de honor a Kazán, en Rusia, para hablar de la selección Colombia ante las decenas de periodistas que visitarban esa sede del mundial antes del evento.



Dieciocho horas de vuelo con escala en Madrid me llevaron hasta esta ciudad agroindustrial del centro del país más grande del mundo. Allí me esperaba Lesly Vavlevva, una traductora rusa que aprendió perfecto español viendo por televisión a 'Betty la Fea'. (¿Quién no recuerda a Beatriz, perfectamente interpretada por Ana Maria Orozco?).



Bella mujer, Lesly, como la mayoría de las rusas, que son tan amables y educadas como hermosas.



Fueron 10 días de una maratónica labor donde me levantaba temprano y me acostaba tarde respondiendo preguntas de los periodistas de todo el mundo que me convirtieron en el Embajador Informativo de Colombia.

¡Yo feliz de serlo y de contar cada detalle de lo que es nuestro bello país! Les hablé de nuestro clima, de las cordilleras, de las regiones, de nuestra gastronomía y de nuestro amor por el fútbol.



Además de los jugadores actuales de nuestra selección, los periodistas preguntaron siempre por Higuita y su escorpión, por el Pibe Valderrama y su liderazgo en el medio campo, por Asprilla y sus gambetas, por Rincón haciendo goles en la agonía de los partidos. Recordaban de cada uno sus hazañas en los mundiales de Italia, Estados Unidos y Francia.



Les conté que estuve en cada uno de esos mundiales volando sobre los estadios y, claro, les hablé del Cole y de lo que él significa para muchos de mis compatriotas .



Soy alegría, felicidad, pero sobre todo un símbolo ante el mundo del fútbol colombiano.



Volveré a Kazán este viernes para acompañar a la selección y para contar en estos espacios que me da EL TIEMPO cómo la pasan los hinchas colombianos que como yo que volaron miles de kilómetros con un único fin: llorar de alegría con los goles de nuestra amada Selección Colombia .



Espérenme por aquí. Ahora soy el Coletosky, el hincha número de la selección.



EL COLE