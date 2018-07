El emotivo mensaje de la esposa de Falcao a la Selección Colombia

Tras la salida de la Selección Colombia del Mundial de Rusia por la derrota frente a Inglaterra en los octavos de final, han sido cientos de mensajes de agradecimiento y apoyo los que han recibido los jugadores por parte de seguidores, exfutbolistas y diversas personalidades del país.



Pero particularmente, las palabras de Lorelei Tarón (esposa del delantero Radamel Falcao) han resaltado por llevar un emotivo mensaje de aliento y respaldo al trabajo de los futbolistas colombianos en su paso por Rusia.

"Lo que vivimos fue un sueño hecho realidad , Dios nos ha traído a un Mundial después de haber soñado tantos años, cada día fue especial tanto aquí en el hotel compartiendo con las familias o en cada partido que vivimos con intensidad, nervios, ilusión y FE.



Ayer teníamos toda la Fe y esperanza en que íbamos a pasar, pero no fue así. Lastimosamente tuvimos que ser víctimas de tanta injusticia, pero esta selección, este equipo Jamás se ha rendido, aparte de ser jugadores, técnico, doctores, todo lo que compone la selección Colombia, son llamados GUERREROS, han puesto todas sus fuerzas, alma y corazón en el campo, han luchado hasta el final.



Estamos realmente tristes, no lo podemos negar, pero sé que algún día vamos a cosechar la Fe, las lágrimas, las oraciones, el clamor que sembramos... desde un principio dije esto no se trata de nosotros se trata de ÉL, lo alabamos en los triunfos y lo alabamos en las derrotas...", escribió la modelo argentina este miércoles en su cuenta de Instagram.

La Selección Colombia llegó al país este jueves sin James Rodríguez y fueron cientos de colombianos los que los esperaron en su camino por la calle 26 de Bogotá en su recorrido desde el Aeropuerto El Dorado, y miles los que se reunieron en el estadio El Campín para darles la bienvenida.



