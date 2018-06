El diario de la Selección: ¡Vinimos por más!

El último partido de la fase de grupos será decisivo para la Selección. Luego de haber perdido 2-1 contra Japón y de haberle ganado 3-0 a Polonia, la tricolor tiene 3 puntos, +2 en diferencia de gol y 4 goles anotados.



La forma más directa de llegar a octavos es ganándole a Senegal, para no depender del resultado de Japón vs. Polonia.



Si empata, necesita que los japoneses, sí o sí, pierdan con los polacos, por cualquier marcador. Si pierde se queda por fuera y sin posibilidades.

DÍA 16

Los jugadores saben a qué se enfrentan, y durante este miércoles, el día antes del partido, estuvieron enfocados en su entrenamiento. El último antes del encuentro definitivo.



Este miércoles hubo una rueda de prensa en la que José Néstor Pékerman y Dávinson Sánchez hablaron del compromiso.



Dieron un parte de tranquilidad respecto a las lesiones de David Ospina y Abel Aguilar. El arquero ya está recuperado y aunque la lesión de Aguilar no es grave, no estará en el partido contra Senegal porque necesita reposo.

El entrenador además hizo referencia a la hinchada de la tricolor: "Los colombianos son muy generosos. Ese pueblo, esa gente, ama a su Selección y siempre está cerca del equipo, de los jugadores, de nosotros. Eso nos motiva muchísimo y también nos duele cuando no podemos darle satisfacciones", afirmó.



Por su parte, el jugador se refirió al inicio de la Selección en Rusia 2018, el partido contra Polonia y lo que sigue para este jueves: "Empezar con derrota en un torneo tan corto como un Mundial podría ser difícil de revertir, pero lo hicimos bien, ganamos y tomamos esa victoria con gran entusiasmo, pero también con la cabeza de saber que está asimilado. Pensamos en nosotros. Colombia siempre va a ser más importante que el oponente que tengamos delante".

Pékerman además habló sobre la necesitad de ganar el partido contra Senegal: "Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar a octavos. No se nos pasa por la cabeza quedar eliminados. Estamos haciendo todo para quedarnos. Somos optimistas".

Movimientos en redes

Los jugadores se mantienen con la fe intacta. Compartieron mensajes motivadores para el encuentro de mañana.

"De tu mano señor Jesús #FuerzaTricolor" es el mensaje que compartió cuadrado con sus seguidores. Foto: Twitter

David Ospina publicó una foto en Instagram y Twitter con el mensaje "Orgulloso de defender estos colores ¡Vamos Colombia!" Foto: Instagram

Juan Fernando Quintero publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que aparecen algunos jugadores de la Selección celebrando uno de los goles contra Polonia con el mensaje "Vamos".

Quintero publicó una historia en su cuenta de Instagram con el mensaje "Vamos". Foto: Instagram

