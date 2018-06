María Gómez, cuarta periodista acosada en el cubrimiento del Mundial

María Gómez, periodista del medio español Tele 5, se convirtió en el cuarto suceso de acoso a corresponsales que se encuentran en Rusia cubriendo el Mundial. Ella misma denunció a través de su cuenta de Twitter el caso del que fue víctima.



La reportera se encontraba en una calle de Moscú preparando una nota para el encuentro de este domingo entre Rusia y España cuando un hombre se le acerca corriendo por detrás y le da un beso en la cara.



"Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son solo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo", publicó la periodista en su cuenta de Twitter.

Moscú. Hoy mismo.



Moscú. Hoy mismo.

En lo que va del Mundial de Rusia ya se han presentado otros tres casos de acoso a periodistas que cubren el torneo.



Las reporteras Julia Guimarães y Julieth González Theran, enviada especial de Deutsche Welle, fueron víctimas de una situación similar a la de María Gómez. El procedimiento se ha repetido: mientras grababan una nota, hombres desconocidos se les acercan y las intentan besar sin su consentimiento, y como si no fuera suficiente, a la corresponsal González Theran el mismo hombre que la quiso besar le toca el pecho mientras ella intenta hacer su trabajo ante cámaras.



El otro caso reportado fue el de la periodista sueca Malin Wahlberg, corresponsal de Sportbladet. Durante un cubrimiento en directo para el partido de Corea y Suecia, Wahlberg filmaba a los hinchas suecos que se dirigían al estadio cuando un aficionado se le acerca y la besa en la mejilla y otro la abraza poniéndole el brazo por encima del hombro.



María Gómez, días antes, había salido a denunciar el acoso por el que tienen que pasar las reporteras que cubren el Mundial, recordando los casos de sus colegas.

"Basta ya de este tipo de hombres, no estamos esperando besos que no pedimos" Nuestra compañera @maria__gomez denuncia el acoso machista contra reporteras del Mundial 👏👏👏https://t.co/U1Taq0Q5Fp — Fútbol Mediaset (@FutbolMediaset) 27 de junio de 2018

