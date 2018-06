El brillo de Brasil aún no aparece, pero la contundencia sí está

El gran Brasil del remate de la eliminatoria, el que le pasó por encima a todo el mundo en Suramérica para llegar a Rusia 2018 con varias fechas de anticipación, sigue sin aparecer. La magia debe estar aún metida en alguna de las maletas que el equipo llevó al Mundial.

Con todo y eso, el poco brillo que ha tenido el equipo le bastó y le sobró, no sin antes tener una dosis de sufrimiento en 270 minutos, para clasificar como primero del grupo E y meterse en los octavos de final, donde ahora lo espera un México que empezó con una lluvia de fuegos artificiales y que terminó metido en la siguiente fase del Mundial por un milagro hecho por terceros.

“Nos vamos a preparar para enfrentar a México. Esta noche ya vamos a preparar el partido, la situación de México, que es un gran equipo. Jugaron muy bien contra Alemania. El trabajo previo es fundamental. Creo que tenemos que conocerlos profundamente para poder decidir nuestra estrategia” dijo el técnico de Brasil, Tite, luego del partido.



Las frías cifras dicen que Brasil es el segundo equipo con más remates al arco del Mundial. El primero fue Alemania y ya se fue a casa. Pero algo falta. Este Brasil aún no convence. Y en eso tiene mucho que ver Neymar, que aún no se pone a punto y por eso no tiene el peso que debería tener en esta nómina. Se ve que aún le cuesta, tras casi dos meses sin competencia. Le sigue alcanzando con el peso específico de la camiseta.



A Brasil le ha tocado, además, superar el infortunio de las lesiones. Al menos pudo contar con Neymar para el Mundial. Pero antes había perdido a su salida por la banda derecha, Dani Alves, a quien una lesión de ligamento cruzado en la pierna derecha lo dejó sin la posibilidad de ir a su tercera Copa del Mundo. Este miércoles, el equipo tuvo una motivación extra cuando el lateral del París Saint-Germain fue a visitar al plantel en la concentración.

Pero no es el único problema médico que atraviesa Brasil. Ya Tite no pudo contar para este partido ni con Douglas Costa ni con Danilo, y para completar, a los 10 minutos de juego, Marcelo, el otro ala de este equipo, se fue lesionado. Filipe Luis tuvo que entrar a cubrir esa ausencia, pero hoy por hoy, ya Brasil no tiene 23 efectivos para el Mundial, a no ser que el cuerpo médico pueda ayudar a resolver ese lío.



A favor de Brasil hay que decir que tiene contundencia. Cuando los serbios, un equipo entusiasta pero sin ese factor que le permitiera marcar diferencia, parecían ponerlos contra las cuerdas, se juntaron los otros dos genios que le sirven de soporte a Neymar para conformar un equipo sólido: un pase de Philippe Coutinho, que venía de ser goleador en los dos primeros partidos y ahora asumió el papel de poner a sus compañeros de cara al arco, y un remate de Paulinho, tocando la pelota por encima del portero Vladimir Stojkovic, le permitieron a Brasil ir despejando el partido de la clasificación.

No ha sido fácil el camino de Brasil. Sufrió frente a Suiza y tuvo que conformarse con un empate. A Costa Rica apenas pudo sacarle diferencia en el tiempo de reposición. En medio de todo, este partido frente a Serbia resultó ser el más tranquilo de todo lo que va del Mundial para el scratch.



Sin embargo, Serbia creó tres pelotas de gol en el segundo tiempo y puso de nuevo a sufrir a Brasil. Cuando mejor jugaban los europeos llegó el tanto de la tranquilidad, en una jugada de un estilo más balcánico que brasileño, con un cobro de tiro de esquina de Neymar y un remate de cabeza de Thiago Silva, a los 23 minutos del segundo tiempo.



Pase lo que pase, Brasil es Brasil. Y así aún no brille, es candidato. “No es solamente ahora, ya antes de la Copa del Mundo Brasil era uno de los favoritos a ganar el torneo. El fútbol es así: Alemania está afuera y Brasil confirmó su candidatura a ganar este título”, declaró el técnico de Serbia, Mladen Krstajic, que se despidió del torneo sin poder frenar a un equipo que aún no llena, pero que es contundente.







José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES- EL TIEMPO

En twitter: @josasc