El 14 por ciento de suramericanos en Rusia 2018 juega en su país

08 de junio 2018 , 08:47 a.m.

08 de junio 2018 , 08:47 a.m.

Abel Aguilar, Camilo Vargas y José Fernando Cuadrado son los tres representantes del fútbol colombiano de la Selección Colombia que participará en el Mundial de Rusia 2018. Esta cifra es idéntica a la que el entrenador José Pékerman llevó a la pasada cita en Brasil 2014 (Vargas, Faryd Mondragón y Alexánder Mejía, lo que evidencia la poca participación del fútbol colombiano en el equipo nacional.

Sin embargo, esta es la constante que vive el fútbol suramericano. De los 115 jugadores que representarán a la Conmebol (Confederación Suramericana de Fútbol), solo 16 hacen parte de las ligas de las cinco selecciones clasificadas, es decir, solo el 14 por ciento de los convocados nacionales.

Evidentemente, Colombia no tiene el mismo fútbol de antes, en el que participaba en un mundial con 18 integrantes del fútbol local (Estados Unidos 1994), o con diez (Francia 1998), ahora tiene más potencial en el exterior e iguala a las potencias de la región: Argentina y Brasil, que también van con tres jugadores de su fútbol a Rusia.



El que más futbolistas locales lleva es Perú, con cinco representantes, y el que menos es Uruguay, que tan solo llevará a dos jugadores de Peñarol.



A la hora de compararlo con la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol), la cifra es inferior. En la confederación del otro lado del continente participan 17 jugadores de tres selecciones, o sea, un 24,8 por ciento de los convocados a Rusia de México, Panamá y Costa Rica son de las ligas de cada país.



México, dirigido por el colombiano Juan Carlos Osorio, no obstante la gran cantidad de extranjeros que tienen en su liga (los equipos pueden tener más de nueve foráneos en sus filas y juegan casi 200 en todo el campeonato), es el equipo que más jugadores de su torneo lleva: ocho en total. Le siguen Costa Rica con seis y Panamá con tres.



Aunque la Concacaf hace crecer la cifra, a la hora de sumar las dos confederaciones, la cifra sigue siendo baja: solo 18 por ciento de jugadores locales representan a sus selecciones.



Si se compara la Conmebol con la CAF (Confederación Africana de Fútbol), que también tiene cinco clasificados, los resultados son casi iguales: en Egipto, Marruecos, Nigeria, Túnez y Senegal hay 17 jugadores que militan en sus ligas (el 14,7 por ciento). Y con AFC (Confederación Asiática de Fútbol), la cifra de Suramérica no se acerca en nada: los cinco representantes de Asia (Arabia Saudita, Australia, Japón, Corea del Sur e Irán) llevan el 45,2 por ciento de futbolistas locales.





CAMILO MANRIQUE V.

Redactor de EL TIEMPO

En twitter: @camilomanriquev