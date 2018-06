Diario de la Selección: 'La fe mueve montañas'

Estamos en octavos. Luego de hacer una y mil veces las mismas sumas y restas, todo estuvo de nuestro lado. La Selección venció 1-0 a Senegal, mientras Polonia vencía a Japón. Se dio tal y como se necesitaba.

DÍA 17

Millones de camisetas amarillas se vieron por las calles de Colombia y todos los hinchas gritaron la alegría que Yerry Mina les regaló. La anotación esperada llegó al minuto 73.



La figura del día fue Mina, que se se llevó todos los aplausos y el agradecimiento de un país entero.



Aunque este jueves estamos de fiesta, el trabajo se pone cada vez más duro. La Selección tiene ahora los ojos puestos en el partido del martes, contra Inglaterra.



Los jugadores celebraron el triunfo de diferentes maneras, pero lo que tuvieron en común fue el agradecimiento con la hinchada que los ha seguido incansablemente, con con sus familias y con la fe que los mantiene en pie.

¿Qué pasó con James?

La figura de James fue ausente mientras estuvo en la cancha. ¿La razón? el volante solo pudo jugar los primeros 30 minutos del partido por una aparente lesión.



Pékerman dijo en rueda de prensa que "no sabe" qué pasó con él, pues había entrenado con normalidad los días previos con el equipo. El DT afirmó que está "muy preocupado" por el 10.



Por su parte, el jugador no hizo referencia al partido y tal como lo hicieron sus compañeros, también celebró el paso a octavos.

Celebraciones en redes

El autor del gol agradeció a dios, tanto en al rueda de prensa como en sus redes sociales. Esta fue la publicación que hizo en su cuenta de Instagram con el mensaje: "Pero por la gracia de dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo; antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de dios conmigo. Vamos Colombia".

Por su parte, Santiago Arias y Carlos Sánchez publicaron varias fotos celebrando el paso a octavos.

Falcao hizo referencia de nuevo a su fe. Publicó una foto de la celebración del gol con Yerry Mina y un mensaje que dice "La fe mueve montañas".

