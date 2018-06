¿Decepción o aplausos? El rendimiento de las estrellas en el Mundial

Ronaldo, la gran figura

Cristiano Ronaldo ha sido la gran figura de la primera jornada del Mundial de Rusia 2018. Anotó tres goles en un partidazo de su selección Portugal contra España.

Criastiano Ronaldo celebra una de sus tres anotaciones frente a España. Foto: REUTERS

El más importante fue el tercero, con un cobro impecable de tiro libre, Cristiano venció a David de Gea para sentenciar el partido con un empate a 3 a pocos minutos del partido.



La Fifa nombró al portugués como el jugador del partido.

Griezmann, el gol y nada más

El francés anotó de penal el primer gol de su selección en la victoria 2-1 contra Francia.



Para el técnico Didier Deschamps, Antoine Griezmann, “debe hacer más” y él es "consciente" de ello", luego de ser señalado con un desempeño de poco brillo.

Griezmann, delantero de Francia. Foto: AFP

"Antoine es Antoine. Es nuestro líder en ataque y seguirá siéndolo. Estuvo quizás un poco menos bien", estimó Deschamps.



Pese a que no fue su mejor partido, la Fifa lo nombró como el jugador del partido.

Neymar, molido a patadas

Neymar empujó a Brasil y destacó en varias jugadas en el empate a 1 contra Suiza. Pese a su ímpetu ofensivo, el crac no pudo darle la victoria a su selección y fue frenado en varias ocasiones a través de faltas por la defensa suiza.

Neymar, jugador de Brasil. Foto: Reuters

"Neymar es perseguido. Aunque quiera jugar no le dejan. El problema fue el árbitro", dijo Tite, técnico brasileño.



A su juicio, Neymar "podría haber jugado mejor".

Messi erró un penal clave

Argentina no empezó el Mundial de la mejor manera por el empate a 1 gol contra la debutante Islandia. Parte del comienzo sin éxito de esta selección se debió al penal que falló su estrella Lionel Messi.



"Sí (me siento responsable). Lo del penal fue doloroso", aseguró Messi visiblemente afectado ante la prensa al final del partido.

Lionel Messi, capitán de la selección Argentina. Foto: AFP

"Estaba mal por haber errado el penal (...) Nos vamos tranquilos, obviamente con bronca y dolido por el hecho de haber errado el penal, porque me siento responsable de no haber podido llevarnos los tres puntos porque hubiese cambiado todo, no tengo duda. Esto nos tiene que hacer más fuertes y vamos a salir a ganar a Croacia", añadió.

Suárez lo intentó, pero...

Luis Suárez volvió al Mundial luego del escándalo protagonizado contra Chiellini en Brasil 2014, pero no fue un buen partido para el delantero de Uruguay, quien le ganó en el último minuto a Egipto.



El delantero no tomó las decisiones adecuadas de cara al gol y desperdició claras opciones para anotarle a la selección egipcia.



Óscar Washington Tabárez, seleccionador de Uruguay, defendió a Suárez y declaró que otras estrellas como Pelé o Maradona también tuvieron un mal día.

Luis Suárez, delantero uruguayo. Foto: EFE

"A la pregunta de qué le pasó a Suárez que no jugó bien, pues no lo sé. No puedo especular. Aparte, en partidos que no tuvieron su nivel vi a Pelé, a Maradona y a muchas glorias. No es un pecado, pero pese a que pueden tener razón en el análisis, coincidirán que Luis Suárez tuvo tres oportunidades y algunas generadas por él", declaró.



"El portero le sacó tres pelotas. Eso pasa en las historias de los goleadores, que hay rachas. A veces el arco está grande y a veces pequeño.

Müller, sin brillo en la caída alemana

El alemán Thomas Müller, quien sueña con superar a su compatriota Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los mundiales, empezó mal su misión en el Mundial de Rusia 2018.

Thomas Müller, jugador de Alemania. Foto: Reuters

En la sorpresiva derrota de Alemania contra México, Müller no pudo descifrar la defensa mexicana y contó con pocas oportunidades de anotar.



Aunque intentó asistir a sus compañeros, sus centros en varias ocasiones fueron interceptados por los centrales mexicanos y no pudo brillar en el partido.

¿Para usted quién ha sido el mejor?

Todavía queda por ver a Harry Kane, con Inglaterra, Eden Hazard, con Bélgica, y a James Rodríguez, con Colombia, ¿cómo será su desempeño?





