'Japón será un partido muy difícil para nosotros': José Izquierdo

08 de junio 2018 , 10:30 a.m.

Este viernes el jugador del Brighton de Inglaterra, José Izquierdo, habló de la preparación para el debut contra Japón en el Mundial de Rusia.

Cómo se sintió al ganarse el puesto en la lista de 23

“Eso es algo que solo se decide hasta el último minuto, yo solo me enfoque en trabajar y dar todo día a día, al final es el técnico el que decide”.

¿Qué cree que llamó la atención del entrenador?

“Ese es mi modo de juego, realmente es mi juego el que me ha dado la oportunidad de estar acá, desde que llegue a brujas, en el Once… “

¿Qué le ha pedido el entrenador en los entrenamientos?

“Seguir haciendo lo que he venido mostrando en mi equipo, he aprendido demasiado, prácticamente necesitamos un poco de adaptación en Bélgica. En Inglaterra es diferente, no es solo buscar la jugada sino también las responsabilidades defensivas”.

¿Cómo ha sido el trabajo en la parte defensiva?

“Cuando el balón este en el costado cerrar para que un cambio no nos filtre, estamos en un mundial y normalmente todos van a atacar con lateral y delantero, la indicación es siempre acompañar al lateral. A la final eso lo analiza el técnico, darlo todo en cada partido donde podamos hacer sentir orgulloso a Colombia. De dar lo mejor para ver quien empieza, el que empiece lo vamos a apoyar, esto es una familia”.

¿Cómo analizan a Japón?

“Sabemos que es un equipo que técnicamente está muy bien, no solo es la parte defensiva si no en el ataque será un partido muy difícil para nosotros, pero seguro que intentaremos buscar el partido con los jugadores que tenemos”.







