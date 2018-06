‘Contra Senegal nos jugamos todo, vamos a tratar de ganar’: Yerry Mina

En su primer partido en una Copa del Mundo, Yerry Mina se dio el lujo de anotar y de bailar. Esa alegría se la contagió a todo el grupo, que con ese gol abrió el camino para un triunfo clave frente a Polonia. Pero la tarea aún no está hecha. La Selección se alista ahora para enfrentar a Senegal en busca de una casilla en octavos de final. Esto dijo el zaguero del Barcelona en rueda de prensa.

La motivación

“Todos queremos jugar. Cuando estás en el banco todos tenemos las ganas de ayudar, a hacer crecer al equipo. Pero si no jugamos, igual queremos motivar al compañero. Debemos estar unidos, echar para el mismo lado y así se consiguen los objetivos”.

Las dudas sobre las lesiones de Ospina y Aguilar

"David y Abelucho están bien, esperando a lo que diga el cuerpo médico, por el momento están bien. Estamos contentos por tenerlos ahí con nosotros y esperamos que podamos tenerlos en ese partido".

El apoyo del público

“Es emocionante cuando nuestro público nos acompaña. Sentimos ese apoyo dentro del terreno de juego, esa energía. Para nosotros es muy importante porque sentimos que, independientemente de lo que pasó en el primer partido, estaban con nosotros y eso nos motivó para seguir adelante. No podíamos pasar en blanco en ese partido. El plan que tenía el profe funcionó y ahora estamos muy unidos y con los pies en la tierra, haciendo el trabajo que el profe nos ha dicho para el partido que se viene”.

Los posibles cambios

“Al que le toque jugar, lo hará de la mejor manera. Sabemos el líder que es Carlos (Sánchez), la felicidad que le inyecta al grupo. Es muy importante que todos estemos a disposición del entrenador”.

El ambiente del grupo

“Independientemente de si ganas o pierdes, debemos mantener la alegría, porque la Selección Colombia es una familia, que se caracteriza por eso y nosotros lo demostramos dentro del terreno de juego. Obvio que te afecta cuando pierdes o cuando estás bajoneado, pero es ahí cuando entra el compañero y te ayuda a subir el ánimo. Hay que jugar con los pies de la tierra y que disfrutemos de lo que hacemos. Todos pasamos por momentos difíciles pero arriba hay un Dios que todo lo ve y los compañeros que tenemos son maravillosos”.

La preparación

“Nosotros somos 23, somos una familia muy unida, al que le toque va a hacer el trabajo de la mejor manera. Todas las selecciones son fuertes y cualquiera te puede ganar. Estamos trabajando para mejorar lo que vemos en las prácticas, en este partido nos jugamos todo y desde el minuto cero vamos a tratar de ganar”.

Mensaje a Messi, su compañero en el Barcelona.

“Leo es un crac, mis respetos para él por la persona que es, por la humildad que tiene. La verdad, cuando tuve la primera práctica con él me impresionó mucho por la persona. No tengo palabras para explicarte pero es un genio, no entiendo por qué lo critican, lo que ha hecho es incomparable. Creo yo que si no estuviera en la Selección Colombia trataría de apoyarlo todos los días para que esté bien y demuestre su talento. Solo le digo que disfrute y como me dijo él cuando yo llegué: que no les dé bola”.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Kazán (Rusia)