‘Los cuartos están hechos para jugar siete partidos’: Tabárez

El seleccionador uruguayo Óscar Tabárez se mostró orgulloso de la clasificación de su equipo para cuartos de final del Mundial de Rusia y confesó tener que retener las lágrimas, al tiempo que añadió que ahora el objetivo es alcanzar la final.



"Los cuartos están hechos para quedarse a jugar los siete partidos, esa es nuestra ilusión”, comentó el profesor tras derrotar a Portugal 1-2 en Sochi.

“Lo que pasó es un sueño cumplido que nos da la oportunidad para vivir otros. El próximo partido Uruguay va a dar lucha", señaló.



Tabárez reconoció que tuvo que hacer esfuerzo para "no emocionarse por la entrega de los jugadores". "El rival tuvo más la pelota, pero supimos aguantar. Llegó un momento que era un machaque de Portugal, pero estaba controlado el partido en el área nuestro. Siempre hay un error en un partido, nos costó el empate, pero el equipo siguió fuerte mentalmente", aseguró.

Insistió en que no es determinante tener la posesión de la pelota para obtener la victoria y recordó que en esa manera consiguieron el cuarto puesto en el Mundial de Sudáfrica, aunque no necesariamente será su táctica en el futuro.



"Mientras no podamos tener la posesión del balón, hay que ser fuertes en defensa. Tenemos grandes jugadores con esas capacidades", comentó.



Sobre su próximo rival, Francia, aseguró que su "su punto fuerte son sus dos atacantes, Griezmann y Mbappé, con una velocidad excepcional".



"Si a Francia se le dan espacios es difícil, haremos lo que podamos, que creemos que es mucho. No vamos con ninguna cosa presupuesta", comentó. "Si nos rendimos ante la capacidad que tienen ¿para qué vamos a jugar? Hay que afrontarlo con la motivación de enfrentarnos a grandes jugadores", dijo.



"Estamos en el lugar que queríamos, pero quizá no en el lugar que pensaba la mayoría, eso lo tengo claro también", indicó.



Sobre la lesión de Edinson Cavani, que se retiró con problemas musculares, señaló que es pronto para conocer su alcance y, aunque reconoció que cinco días es poco para recuperar, harán todo lo posible para tenerlo contra Francia.



EFE