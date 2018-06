‘Debemos pensar en nosotros más que en Senegal’, Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado hizo frente a Polonia, tal vez, el mejor partido desde que está en la Selección. Pero eso ya quedó atrás. Ahora viene el juego contra Senegal, en el que el equipo buscará la clasificación a octavos de final. Tema por tema, un barrido a lo que dijo en la rueda de prensa.

Senegal

“Me parece un gran equipo, debemos estar muy atentos, tienen grandes jugadores que juegan en grandes ligas y grandes equipos. Lo de ellos no es solo correr: son jugadores buenos, bien dotados y ante todos debemos estar atentos”.

Diferencias entre este Senegal y el Costa de Marfil al que vencieron en 2014

“Son muy parecidos, jugadores fuertes y rapidos, técnicamente bien dotados, pero con jugadores que ahora están en otras ligas que pueden darle un plus a su selección. Debemos pensar más en nosotros que en Senegal, pero igual hay que tener cuidado con ellos, son jugadores fuertes, rápidos, a los que hay que controlar. Primero debemos pensar en el talento que tenemos y analizar con el profe dónde podemos hacerles daño, por qué banda y por qué zona, pero ante todo, darlo todo para ganar porque para nosotros esta es una final.

La falta de ritmo que tuvo

Cuando no tienes ese ritmo sí te cuesta un poco, pero cuando estás en la Selección se te olvida todo. Vine de un momento difícil pero nunca perdí la confianza en nuestro señor Jesús: cuando somos más débiles él nos va perfeccionando y nos da la fuerza que a veces nosotros no tenemos. Siempre es muy importante mantenerse con ese pensamiento positivo, en esas situaciones vienen muchas cosas a la cabeza pero es tener una buena actitud y me ha dado el don de mantenerme bien. Creo que son cosas que pasan y que te ayudan a mejorar, a cada día preciar mucho más lo que Dios te ha dado. Estuve un poco triste pero me sirvió para organizar muchas cosas en mi cabeza, disfrutar con mi familia y eso es algo muy bonito. Cuando se viene a la Selección es a darlo todo por la camiseta.

El cambio del partido con Japón al de Polonia

El planteamiento que hicimos en el primer partido era bueno. El profe siempre trata de estudiar muy bien. Si nos acoplamos al plan que él tiene vamos a dar los mejores resultados. Lo teníamos de otra forma: lamentablemente pasó lo de la expulsión pero igual tratamos de hacer un buen partido con 10. En una pelota quieta se derrumbó todo el esfuerzo. En el siguiente partido, completos es más fácil hacer el trabajo que el profe nos había pedido como equipo, con la misma fe que nos caracteriza.

¿Equipo ganador no se cambia?

“Depende del profe. Pregúntele a él, no le voy a responder eso (risas). La última palabra la tiene el profe, estamos en estos últimos días trabajando para ver cual es el mejor plan para ver cómo podríamos buscar el resultado”.

De qué cuidarse

Creo que es muy importante estar muy bien parados en la parte defensiva, parte todo de ahí. Si estás bien parado, con los jugadores que el profe pueda llamar al campo como inicialistas, en cualquier momento podemos hacerle daño a cualquier Selección porque tenemos las cualidades y la técnica para hacerlo, no traicionar estilo de juego y estar certeros, concretar las opciones que tengamos.

El ambiente en el grupo

Acá, como siempre lo hemos dicho, somos una gran familia, un gran equipo, las relaciones son totalmente buenas, somos un equipo muy sano. Pocas selecciones pueden decir eso.

Mensaje a los compañeros argentinos (Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín juegan con él en Juventus):

Al 'Pipita' y a Dyba, ellos saben el talento que Dios les ha regalado, que cuando entren al campo es a disfrutarlo. Cuando haces las cosas bien te aplauden; cuando no, esos mismos te critican. Ojalá que cuando entren al campo es una posibilidad que tienen de mostrar el talento y con esa alegría disfrutar. Nunca se dará la oportunidad de jugar otro mundial así.

Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Kazán (Rusia)

En Twitter: @MelukLeCuenta