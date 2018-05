‘Siento que la gente quiere jugar el Mundial a mi lado’: Falcao

31 de mayo 2018 , 09:42 a.m.

Este jueves fue el turno para Radamel Falcao García de hablar con la prensa. El capitán de la Selección Colombia asegura estar preparado para jugar el Mundial de Rusia y agradece todas las muestras de cariño de la gente con él.

“Siento todos los mensajes de cariño y estoy muy agradecido al pueblo Colombia, he estado trabajando, nadie me ha regalado, nada, he tomado decisiones para estar y acá y debo hacer que valga la pena. He notado que este Mundial es diferente para la gente, sufrieron conmigo y ahora quieren jugar el Mundial a mi lado, así que es algo muy especial”, dijo.



Falcao afirma que la tranquilidad de la concentración es Milanello es necesaria para un torneo de la magnitud de la Copa Mundo. “Estar aislados nos da tranquilidad, tener espacio para enfocarnos en lo que nos importa. Acá nadie tendrá información de lo que se está trabajando, táctico, y otras cosas que son necesarias. Esperemos que todo este esfuerzo sirve al final”.



Sobre los jugadores lesionados Cristian Zapata y Abel Aguilar, Falcao pidió prudencia: “Abel y Cristian son importantes para la Selección, han realizado todo el proceso con José (Pékerman). Así que como lo han manifestado algunas personas, le están dando tiempo para recuperarse, y debemos esperarlos”.



Para el partido de este viernes, contra Egipto, el ‘Tigre’ aseveró que hay que tener precauciones, pero así mismo dar el máximo porque se están jugando la titular en Rusia. “Ya estamos muy cerca y seguramente habrá que tener precauciones, pero nos estamos jugando un lugar en el equipo así que hay que dar el máximo en estos partidos amistosos”.



