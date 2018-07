'Bélgica debería estar tremendamente orgulloso': DT Martínez

El seleccionador de Bélgica, el español Roberto Martínez, celebró la remontada de su equipo 3-2 frente a Japón en octavos de final del Mundial de Rusia-2018 y señaló que el país debe sentirse "tremendamente orgulloso" de sus jugadores por esta gesta.

Bélgica debería estar tremendamente orgulloso de este grupo de jugadores FACEBOOK

TWITTER

"Hoy se trata de los jugadores, de su deseo por ganar, de un logro increíble que va más allá de los sistemas del grupo (...) Bélgica debería estar tremendamente orgulloso de este grupo de jugadores", apuntó el DT en conferencia de prensa.



"Se trataba de seguir adelante. Estoy muy orgulloso de estos jugadores. A estos futbolistas les importa. En un Mundial no se trata de ser perfectos sino de seguir adelante y de ganar", dijo a pie de campo tras el final del partido en Rostov del Don.



Bélgica recibió dos goles al comienzo de la segunda mitad pero un tanto de Nacer Chadli en el 90+4 tras un perfecto contragolpe, de manual, certificó la remontada de los europeos.

Hoy hay que felicitar a Japón, prepararon el partido magníficamente bien. Fue un partido muy difícil FACEBOOK

TWITTER

"Hoy no es un día para hablar de sistemas. La realidad es que fuimos 0-2 y, entonces hay que encontrar reacciones y soluciones y, sobre todo, el deseo de un grupo que estaba desesperado por rendir. Hoy hay que felicitar a Japón, prepararon el partido magníficamente bien. Fue un partido muy difícil. Si miras las estadísticas, no hay tantos partidos en los que se haya dado vuelta un 0-2 en una Copa del Mundo", subrayó.



Ahora, en cuartos de final, Bélgica se medirá a Brasil en un duelo entre dos de los favoritos a hacerse con el título. "Cuando juegas contra Brasil debes saber que son el mejor equipo de la competición. Creo no somos favoritos y que nadie puede contar con que vamos a estar en semifinales, por lo que debemos disfrutar desde el primer segundo", sentenció.









AFP