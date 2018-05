'A los amistosos hay que ponerles intensidad': Wílmar Barrios

Wílmar Barrios se ha ido ganando un lugar en la selección.Ha acumulado minutos con el equipo y hoy es un hombre que pelea un puesto en la titular. Este martes habló del momento que vive, de su estado físico actual y de sus expectativas para el Mundial de Rusia.

Sus objetivos: “Lo importante es pensar en nosotros, en lo que se podamos hacer como grupo. Lo personal queda en un segundo plano. Cada uno piensa en lo que le pueda aportar a la Selección. Seguimos preparándonos para alcanzar los objetivos”.



Físico: “Me siento bien, vengo trabajando. Más allá de lo que se dijo, se me cuestionó en Argentina, no quise hablar para no armar polémicas. Me lo guardé, así como el cuerpo técnico y los jugadores. Más allá de lo que se dijo no le presté atención. Ahora mi cabeza está puesta en esta linda oportunidad que se me está dando. Lo importante es disfrutar. Me siento bien y he entrenado de la mejor manera”.



Amistoso con Egipto: “Se entra sabiendo que es un partido importante de preparación. Se lo puede encontrar uno en el Mundial. Es de preparación, pero hay que ponerle intensidad. Es lo que se ha venido trabajando. Va a ser muy importante para todos”.



Los experimentados: “Han sido importantes, no solo ahora. Desde que llegué trato de aprender de ellos, los de experiencia, que llevan tiempo en Europa. Uno aprovecha el día a día con ellos y que ya jugaron un mundial. Nos hablan de lo que vivieron”.



Tareas: “El profe no ha hablado conmigo, pero sé lo que me puede pedir. Vengo en el proceso y sé lo que esperan de mí. Saben mis características. Sigo trabajando y con la competencia sana en la mitad de la cancha”.

DEPORTES