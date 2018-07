‘Contra Bélgica será un gran partido, muy disputado’: Tite

Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', seleccionador de Brasil, presagió este jueves "un partido competido" de cuartos de final de la Copa del Mundo de Rusia 2018 contra Bélgica, un equipo "con un poder creativo enorme" y que hace "muy buen fútbol".

La pentacampeona del mundo, verdugo de México en octavos del torneo (2-0), se mide este viernes en el estadio Kazán Arena con los 'Diablos Rojos' de Roberto Martínez con un puesto en las semifinales del Mundial en juego.



"Es un desafío para mí y para mis jugadores. Tenemos que seguir creciendo y dar el máximo. En los dos últimos encuentros los futbolistas jugaron muy bien y eso le da fuerzas al equipo: es un desafío, pero no sabemos si será suficiente porque delante tenemos un rival con mucha calidad", comentó Tite en la rueda de prensa previa al duelo.



"El poder creativo de Bélgica es enorme. Va a ser un gran partido, muy disputado. Tenemos que jugar sin euforia y sin miedo a perder, eso es clave. Son dos equipos que practican un fútbol muy bonito, aunque tienen características diferentes", añadió.



El preparado brasileño elogió también la "mentalidad fuerte" de su equipo y pidió afrontar el choque frente a Bélgica "con la cabeza fría", es decir "sin euforia ni miedo a perder".



"Hubo un momento hace unos años en el que quise hablar con profesionales, y uno de ellos era Carlos Bianchi. Me dijo que una característica importante de un equipo era ser equilibrado y fuerte mentalmente. Eso se me quedó grabado", reveló.



"Tenemos que tener sentido común. Ni euforia ni miedo a perder. Hemos de mantener la cabeza fría e intentar tener un buen rendimiento colectivo; eso es importante. Una de las cosas que más me gusta es que no he oído que la gente haya dicho que Brasil está jugando con un ritmo bajo. Eso es porque hemos tenido una mentalidad fuerte durante todo el Mundial", señaló Tite.



Preguntado sobre Gabriel Jesús y Roberto Firmino, quienes se disputan el puesto de '9' titular, el seleccionador aseguró que todos sus jugadores tienen "la misma importancia", pero que no alteraría su once y que el titular será el delantero del Manchester City.



"El partido está diseñado según el rival. Gabriel Jesús es muy versátil y se adapta muy bien. Reconozco que después del partido frente a Serbia le dije a Firmino que merecía jugar, pero que un entrenador tenía que leer el juego. Tenemos jugadores con características diferentes pero la misma importancia. Esto no significa que no vaya a ser decisivo", manifestó Tite.



El técnico tuvo también palabras de aliento para Neymar, la estrella indiscutible de esta selección 'canarinha': "Hizo un gran esfuerzo por estar aquí, mejoró más rápido de lo pensado y su evolución está siendo muy buena. Es un futbolista de primer nivel", dijo.



"Estoy muy contento de que juegue siempre al máximo; no sólo con balón y regateando, sino también ha participado muchísimo en acciones defensivas, en las transiciones, recuperando el balón, ocupando los espacios... Sólo hay que mirar las imágenes", respondió Tite a una cuestión sobre la excesiva facilidad del astro a caerse y simular en las faltas.



Además, Tite confirmó que Marcelo y Fernandinho serán titulares ante Bélgica en lugar de Filipe Luis y Casemiro, respectivamente. El lateral del Real Madrid, ya recuperado del espasmo en la columna que sufrió en el duelo contra Serbia en la última jornada de la fase de grupos, recupera su puesto en el lateral izquierdo en detrimento de Filipe, quien fue de inicio en el choque de octavos contra México.



"Hablé con Marcelo y con Filipe Luis. Marcelo salió del equipo por un problema médico y no jugó el siguiente encuentro por un problema físico. Filipe jugó muy bien esos dos encuentros, pero por criterio regresa Marcelo", explicó Tite en la víspera del duelo.



Además, el preparador reveló también que el sustituto de Casemiro, quien no podrá jugar por acumulación de amonestaciones, será el centrocampista del Manchester City Fernandinho. "En lugar de Casemiro jugará Fernandiho", apuntó.



