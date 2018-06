‘En el juego contra Arabia todo irá como tiene que ir’: DT de Rusia

El seleccionador de Rusia, Stanislav Cherchesov, intentó quitar tensión al momento complicado que vive su equipo y envió un mensaje de confianza este miércoles, en la víspera del partido inaugural del Mundial contra Arabia Saudita.

"Comprendo vuestra preocupación, pero nadie debería estar preocupado", afirmó Cherchesov al ser preguntado por la pésima racha de su equipo, que no conoce la victoria en lo que va de 2018.



La prensa rusa le acusa a menudo de no saber reconocer los fallos de su equipo y de no hacer autocrítica. En su intervención ante los periodistas de este miércoles, Cherchesov fue fiel a su carácter y siguió siendo positivo.



"¿Que por qué vamos a ganar mañana? Porque queremos ganar", afirmó, estimando que Rusia había alcanzado "un cierto nivel" en sus últimos amistosos, pese a no haber podido ganar ninguno de ellos.



En la preparación, Rusia cayó 1-0 contra Austria y empató 1-1 contra Turquía, dos equipos que no están clasificados para este Mundial. "Tengo la sensación de que el partido contra Arabia Saudí todo irá como tiene que ir", añadió.



Cherchesov tuvo tiempo en su conferencia de prensa para hacer bromas con los nombres de los periodistas que le hacían preguntas o con sus países de origen, evidenciando que está tranquilo y relajado antes del debut.



Después del duelo ante los saudíes, Rusia continuará en el torneo contra Egipto el 19 de junio y frente a Uruguay el 25 de junio.



AFP