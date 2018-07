'Mañana intentaremos hacer los mínimos cambios posibles': Southgate

El seleccionador inglés, Gareth Southgate, aseguró que intentarán hacer "los mínimos cambios posibles" para el partido por el tercer puesto del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica, según dijo en la conferencia de prensa previa al partido en San Petersburgo.

"No será exactamente el mismo once que el otro día, haremos los mínimos cambios posibles. Tenemos la oportunidad de ganar una medalla en un Mundial que solo lo ha conseguido un equipo inglés en la historia. Es una gran oportunidad y me imagino que para Bélgica también", señaló a pregunta de EFE en San Petersburgo El seleccionador inglés afirmó que "todo el mundo quiere jugar" en su escuadra, aunque reconoció que el estado físico de cada jugador será "importante" a la hora de decidir el equipo que jugará por el tercer lugar de Rusia 2018.



"Tenemos que pensar en quién nos dará mejor rendimiento", agregó. Southgate reconoció que en cuanto a la mentalidad, han sido "unos días muy difíciles" para su equipo, tras la derrota en el descuento en la semifinal contra Croacia (2-1).

"Estuvimos a 20 minutos de una final y en la prórroga a 10 minutos de llegar a los penaltis que nos podían haber clasificado para una final", recordó el técnico, que reconoció que el regreso fue "muy difícil", aunque elogió el ánimo y la "energía" de sus jugadores, que quieren "acabar bien el torneo".



Preguntado de nuevo por posibles cambios en su alineación, Southgate insistió en que no ha decidido el equipo y explicó que los problemas físicos del lateral Kieran Trippier en la segunda parte de la prórroga contra Croacia se debieron a un calambre. "Hubo un momento en el que no podía continuar contra Croacia, jugamos sin él. Él hubiera estado si habría podido, está comprometido y ha hecho un torneo increíble. Perdimos un hombre que nos podría haber ayudado a presionar más", explicó.



También se refirió a Bélgica, a la que espera que como ellos quiera "acabar el torneo bien", y a la que elogió diciendo que hicieron un Mundial "excepcional". "Han eliminado a Brasil, perder contra Francia habrá sido duro y querrán acabar bien, nosotros lo mismo. Estoy seguro que será una buena prueba para nosotros competir contra esos grandes jugadores", agregó.

Respecto al intento de marcar gol de su equipo durante la celebración del tanto de Croacia en la prórroga, Southgate explicó que no estaban seguros sobre cuál era la regla. "No sé por qué lo hicieron, no lo hemos discutido, pero no es relevante", zanjó.



En la semifinal, reconoció que su equipo tendría que haber sido "más agresivo" en la segunda parte y reconoció que el juego fue dominado por el conjunto balcánico en la segunda mitad. "Croacia tuvo más posesión, no crearon muchas oportunidades, pero el juego cambio y ellos marcaron cuando tuvieron su momento. En la prorroga estuvo muy igualado, en el gol fue una situación extraña. Luego se lesionó Trippier, nos quedamos con diez. Aprenderemos de esto", añadió.



En cuanto al futuro de la selección inglesa, el preparador de Watford dijo que su objetivo es "construir un sistema", algo que ya comenzaron en las categorías inferiores y ahora les ha permitido "progresar con la selección absoluta". "Queremos estar constantemente en semifinales y finales, si estás en estos momentos de los torneos tienes más opciones de éxito. Esperamos estar de vuelta en el 'top 10' de la FIFA (ahora son el 12), creo que es donde estamos, compitiendo, pero fuera aún del grupo de los cinco primeros equipos", argumentó.



Para Southgate, que Inglaterra se haya plantado en las semifinales de un Mundial por tercera vez en su historia ha "elevado las expectativas" y también ha provocado que los jugadores miren de otra manera cuando son convocados con la selección inglesa. "Ahora asocian Inglaterra con el disfrute, con la alegría, ahora hay una energía y una conexión que creo que será importante en el medio y largo plazo", apreció.



Inglaterra no tendrá ningún recibimiento especial por parte de autoridades y aficionados cuando regrese a la isla, ya que aterrizará en una terminal privada a su regreso, algo que Southgate dijo que no es su decisión, pero aseguró que está "de acuerdo".

"Creo que si hubiéramos llegado a la final sería diferente. Hemos recibido el apoyo de la gente desde casa, eso ha cambiado para siempre. Hemos unido a la gente en torno al fútbol, eso es más importante en algunos aspectos que el rendimiento", dijo.



"Nosotros venimos de un sistema en el que el fútbol del clubes dominan y luego están los partidos internacionales. Lo que han conseguido los jugadores es que se vea al equipo con orgullo, un equipo que da todo en el campo", reflexionó. "Hemos marcado seis goles en un partido, que no se había hecho nunca en un Mundial. Siento que hemos construido afinidad con la gente. Es parecido al Mundial 2006, cuando el entusiasmo sobre el equipo hizo que la gente estuviera con él", añadió el seleccionador inglés.



Preguntado sobre su favorito para el Balón de Oro, Southgate dijo que está "orgulloso" de que Harry Kane sea el máximo goleador del Mundial (lleva seis goles, tres de penalti) pero más allá de eso dijo no estar interesado en lo individual.



"Cada equipo viene aquí a ganar como equipo, de eso se trata el fútbol, nuestro capitán está para ayudar al equipo, si él tuviera otro pensamiento hubiera insistido para jugar en la primera fase contra Bélgica. Si hubiera apostado por la Bota de Oro no habría hecho ese sacrificio", recordó.







EFE