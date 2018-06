Gareca no cambiará sistema contra Francia pese a la derrota

Pese a perder 1-0 en el debut mundialista frente a Dinamarca este sábado en Saransk, el técnico de la selección de Perú, Ricardo Gareca, aseguró que no piensa cambiar su sistema para el próximo compromiso ante Francia.

"Hay maneras de ganar partidos, hay un estilo definido que nos trajo acá al Mundial y no veo motivos para dejar algo que ya tenemos incorporado", declaró el entrenador argentino en conferencia de prensa. "Considero que si no nos apartándonos de esta manera de jugar tenemos mayores posibilidades de obtener el resultado que buscamos", añadió Gareca.



"Y por encima de todas las cosas hay que mantener la calma. Solo se ha perdido un partido", indicó de cara a quienes puedan criticarle por prescindir de la estrella Paolo Guerrero, que solo disputó la última media hora.



"Creímos que lo más conveniente era arrancar de esa manera, porque (a Guerrero) le faltaba continuidad y fue el último en integrarse en el combinado nacional", al obtener en el último momento la suspensión de su sanción por dopaje.

Ricardo Gareca 🎙: “Tenemos la posibilidad de recuperarnos. Hay que saber reponerse del último partido.” — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 16 de junio de 2018

"Pero le vi muy bien y entró muy rápido en el juego", precisó. Sobre el encuentro, Gareca estimó que "el resultado no refleja el desarrollo del juego, pero el fútbol siempre se basó en la efectividad".



El juego del equipo "me deja tranquilo, pese a no haber podido dar una satisfacción ante una afición que se desplazó en masa", añadió en referencia a la presencia de más de 35.000 peruanos en el Mordovia Arena de Saransk. "Fuimos a buscarlos, intentamos jugar y en ese contexto, Perú hizo méritos para ponerse por delante, pero ellos fueron muy efectivos", analizó.



"No merecimos perder, es un momento triste porque teníamos otras expectativas, pero ahora hay que pensar ya en Francia", concluyó en referencia al segundo partido, el próximo jueves.

AFP