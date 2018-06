El lamento y vergüenza de Pizzi tras goleada de Rusia a Arabia Saudí

"Tenemos que sacarnos esta sensación de vergüenza que tenemos", declaró el hispano-argentino Juan Antonio Pizzi, seleccionador de Arabia Saudí, este jueves tras caer por 5-0 ante Rusia en el partido que levantó el telón del Mundial 2018.

"No sé si fue el contexto del partido inaugural, pero estuvimos muy lejos de lo que pretendíamos. El equipo local se tuvo que esforzar muy poco para sacarnos una ventaja incomprensible. Tenemos que levantarnos, sacarnos esta sensación de vergüenza que tenemos todos", añadió el antiguo seleccionador de Chile.

Rusia fue muy superior a Arabia Saudí, que apenas llegó a la portería rival, en un estadio Luzhniki en el que se citaron 80.000 espectadores.



"Creo que vinimos preparados, hicimos un gran trabajo, los jugadores me demostraron que están para competir, pero no puedo tomar como parámetro este partido porque no estuvimos ni cerca de hacer lo que pretendíamos", añadió.

Pizzi se mostró molesto con algunas preguntas, como cuando le cuestionaron si había estudiado a sus rivales.



"¿Cómo no voy a analizar a los rivales? Desde que llegué al equipo he estudiado las potencialidades de cada equipo, sabíamos cómo iba a jugar el rival, que hizo muy poco para sacarnos esa diferencia", continuó.



"He visto los últimos partidos de Rusia, y no estuvo muy alejado. Es un equipo que cede la posesión, que utiliza los balones largos, cruzados, para la gente que cabecea bien. Sabíamos las virtudes principales. No he visto demasiada diferencia entre lo que mostró en el último semestre y lo que mostró hoy", concluyó el antiguo internacional español.



AFP