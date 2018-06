‘Esperaremos la última revisión a James’: Pékerman

José Néstor Pékerman está cerca de volver a dirigir en un Mundial. Su tranquilidad y experiencia la volvió a demostrar en la rueda de prensa previa al partido contra Japón de este martes. El técnico de la Selección Colombia aseguró que aún no tiene definido el equipo y afirmó que aún falta hacerle una revisión a James Rodríguez.

Esto dijo en la rueda de prensa

La evolución de James Rodríguez. James esperamos la última revisión y mañana (martes) confirmaremos.



Hay dudas con la alineación. Esperamos hasta lo último, porque hay circunstancias que pueden hacer varias un proyecto de equipo y hay que tener cuidado. Se sabe que los Mundiales siempre se juegan al final de las temporadas, con las cargas que tienen los futbolistas. Cada vez es más notorio que sucedan lesiones. Es normal que llegan jugadores con molestias, se sabían que las tenían y fueron resueltas. Poco a poco fueron tomando su ritmo. Esa era la idea de la concentración, ir observando la mejora. Todos evolucionaron bien más allá de una fatiga. Llegamos al último día con muchas posibilidades de estar a pleno. No descarto que en las últimas horas tengamos alguna revisión para asegurarnos.



Nuevamente dirige un Mundial. Cómo se debe arrancar esta copa. Feliz de poder estar nuevamente en el Mundial, feliz por Colombia. Me da mucha satisfacción ver a Colombia nuevamente en el Mundial, porque son objetivos que uno los ve lejos y cuando se van concretando se siente que lo que se está buscando son logros importantes para el presente y futuro. La renovación ha sido importante parta seguir peleando en los mundiales.



Diferencias entre el Mundial de Brasil y el de Rusia. A diferencia de Brasil tenemos un equipo mucho más joven con otras cualidades, quizá con esas ansiedades de los que van a debutar en un Mundial. Que están bien encaminados para hacerlo bien y para apoyarse en quienes tienen experiencia. Es un poco la combinación que sería ideal. Ojalá podamos con Colombia que los jugadores que se integraron recientemente den lo mejor de sí, eso sería muy importante que salvo la juventud de James, Quintero y Cuadrado, el equipo era más veterano.



Opinión sobre el rival de este martes. Japón esperamos un rival muy duro, que nos alejamos totalmente de la imagen del Mundial pasado. Conocemos a Japón fue el primer clasificado al Mundial. Tiene jugadores con mucha experiencia, en el cambio de entrenador, si bien ha tenido pocos partidos desde que asumió, ha probado dos o tres sistemas distintos. Es la situación que está buscando y el técnico mismo ha dicho que está mirando el sistema que va a utilizar. Tiene jugadores destacados del campeonato local. Es un rival de mucho cuidado, con jugadores de talento. El Mundial nos está demostrando que no hay equipos de primera, segunda o tercera.



Variantes en Colombia. Lo importante es que el objetivo prioritario era tener a todos en las condiciones ideales. Tenemos variantes que pueden aportar cosas diferentes al equipo. Quizá no tenga tanto. Teníamos muchos delanteros y alguno iba a ir a la banda. Hay jugadores que adquirieron funcionalidad y se ha enriquecido el papel de los jugadores. Los ingresos de José Izquierdo, de Juan Fernando Quintero, que tienen capacidades de jugar en distintas posiciones, nos dan la alternativa de posicionar a futbolistas que tenían la capacidad de no moverse tanto. Nos da posibilidad de cambio. Mateus Uribe es otro que puede alternar en el campo. Hay jugadores que nos da flexibilidad.



Esteban Cambiasso y su función en Colombia. Estamos muy contentos de que pueda unirse a nuestro grupo técnico, porque siempre fue un jugador que siempre hizo un gran análisis del fútbol. Esto dicho por todos sus entrenadores, en el algún momento José Mourinho ganando la Champions dijo que era su líder. Siempre tuvo una mente muy abierta a interpretar las situaciones de los partidos. Sumamos a una persona muy capaz y muy actual.



Falta de ritmo de Yerry Mina. Nosotros no tenemos ninguna duda de la capacidad del jugador, no la tuvimos nunca. La parte de confianza y anímica en la Selección él se siente muy bien y así lo sentimos. Obviamente que la parte competitiva en el Barcelona no le favoreció. La continuidad que venía teniendo en Palmeiras no la tuvo en Barcelona y eso le hizo perder ritmo. Fue un momento duro para él, asimilar esa situación. Nosotros comprendemos esa situación. Nunca dudamos que él estuviera en el Mundial.



Objetivos. A corto plazo el objetivo que nos debemos plantear es pasar de la zona de grupos que es muy difícil, empezando por el partido de este martes. Iniciando uno se ilusiona o se preocupa. En el 2014 comenzó bien y fue subiendo su nivel. En este Mundial lo tendrá que demostrar. Respetamos a los equipos que están jugando el Mundial. Hay muchos favoritos, nosotros esperamos hacer lo mismo.



DEPORTES