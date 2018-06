'Me duele haber errado el penalti': Messi

Leo Messi lamentó, tras el empate de la selección argentina contra Islandia (1-1), que le "duele haber errado el penalti", que le habría dado la victoria a su equipo, pero que aun así la Albiceleste "mereció ganar" y sigue "con las mismas ganas".

"Me duele haber errado el penalti, porque era la ventaja decisiva", indicó Messi, que afirmó que el revés no resta ilusión a la plantilla de Jorge Sampaoli. "No hemos perdido la ilusión pese al empate. Seguimos con las mismas ganas.



Creo que merecimos ganar. Tratamos de buscar los espacios en la defensa islandesa, pero no pudimos encontrarlos", indicó en la zona mixta del estadio Spartak, donde se disputó el encuentro.



El capitán argentino negó, asimismo, que el resultado cosechado hoy pueda influir en el juego ante Croacia. "Esto no tiene que pesarnos. Tenemos unos días para descansar y preparar bien el partido", aseguró.



"No pensábamos empezar con un punto en el primer partido, pero bueno, es el primer partido. Nadie regala nada. Es un Mundial muy parejo y se está viendo, porque todos los partidos son muy igualados", agregó Messi.





EFE