‘Debo llevarle el balón a James para que él no retroceda tanto’: Uribe

Mateus Uribe se está confirmando como una de las piezas clave de José Pékerman en la Selección Colombia. Su forma de ocupar diferentes zonas del campo y la entrega para jugar en varias posiciones le ayudan a ser una fórmula diferente. Él está muy ilusionado y sueña con debutar en el Mundial Rusia 2018.

Trabajos previos al Mundial. Vamos muy bien, la preparación va excelente. Nos hemos sentido muy bien, hemos tenido todas las herramientas, este encuentro contra Génova nos sirvió al cuerpo técnico y a nosotros. Vamos viendo ese ritmo que va agarrando el grupo.



Su posición en el campo. Siempre hemos tenido varias variantes porque me puedo desempeñar en varias posiciones. Tengo la tranquilidad de hacer las cosas bien, de cómo uno juega en su club y cómo me voy entendiendo con los compañeros. Soy volante 8, me gustar estar acompañando al 5, pero por lo que se da en situaciones de partido, el fútbol moderno te pide ser muy polifuncional.



Trabajo físico. Seguimos el plan como lo lleva el cuerpo técnico. Todo lo hacen en beneficio del grupo. Así nos hemos sentido muy bien, físicamente bien. Nosotros los nuevos nos entendemos bien con los que ya llevan tiempo en la Selección.



Lo que le pide Pékerman. De pronto somos un equipo con diferentes posibilidades. Tenemos jugadores que nos van a resolver adelante y uno debe llegar con sorpresa desde atrás. Los focos se centran en Falcao y James, pero uno puede sorprender.

Siempre he ayudado en recuperación y con ganas de llegar a posición de gol. Me piden llevar el balón a James para que él no retroceda tanto, porque sabemos que adelante es donde es importante.



A qué aspira Colombia. Me sueño con jugar y marcar y llegar lo más lejos que podamos.



DEPORTES