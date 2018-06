‘Tenemos rivales fuertes, pero no son Alemania’: capitán de Japón

El capitán de Japón, Makoto Hasebe, indicó que el cambio de último momento de seleccionador no afectará las ilusiones y la moral del equipo para su debut en el Mundial-2018 ante Colombia, contra el que dispondrán una buena táctica para detener a James Rodríguez y Radamel Falcao García.

Pese a lograr la clasificación con el bosnio Vahid Halilhodzic, quien no gozaba de mucha popularidad entre los hinchas japoneses, la federación nipona decidió reemplazarlo por Akira Nishino el mes pasado, con la ilusión de al menos mejorar la campaña del Mundial-2014, donde los Guerreros no ganaron.



En dos amistosos camino a Rusia, Japón cayó con Ghana y Suiza, ambos 2-0. Pero el posterior triunfo 4-2 contra Paraguay levantó la moral del equipo, que se cree capaz de salir vivo de la llave H que completan Senegal y Polonia. “Tenemos tres rivales muy fuertes. Pero no son Alemania, por lo que tenemos posibilidades y espero que podamos avanzar más”, dijo Hesebe.



“El primer partido es importante. Ellos tienen a James Rodríguez y a (Radamel) Falcao. Pero nosotros contamos con una buena táctica y si todo el equipo empuja junto, podemos obtener un buen resultado”, agregó.









AFP