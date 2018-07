'Neymar no necesita sobreactuar; la gente se ríe, con razón': Matthäus

Lothar Matthäus, excapitán de la selección alemana y campeón del mundo en 1990, considera que el brasileño Neymar sobreactúa y eso le genera antipatías. Matthäeus, que este miércoles acudió a la presentación de los premios The Best de la Fifa en Moscú, opina que el delantero brasileño se ha ganado críticas porque exagera todas las faltas que recibe.

"Es un jugador de clase mundial que no tendría que exagerar. Es un jugador sobresaliente, uno de los cinco mejores del mundo. Entonces, ¿por qué sobreactúa? La gente se ríe de eso con razón", señaló en el encuentro con representantes de la prensa acreditada en el Mundial. Matthäus consideró que el delantero del París Saint Germain aún debe demostrar que es el mejor, porque "es fácil ganar títulos en Francia".



En ese sentido, el excapitán alemán, uno de los cuatro jugadores que han participado en cinco Mundiales (junto a los mexicanos Antonio Carbajal y Rafael Márquez y el italiano Gianluigi Buffon) sitúa a Brasil como el principal candidato al título. "Me gusta el entrenador de Brasil (Tite). Metió la disciplina europea en las características del juego brasileño. Brasil no sólo mostró un fútbol ofensivo, sino que tuvo disciplina defensiva y para mí es el mejor", respondió al ser preguntado sobre qué entrenador considera que podría obtener el premio The Best de la FIFA.

Lothar Matthäus jugó con Alemania cinco Copas del Mundo. En Italia 1990 fue campeón. Foto: AFP

Matthäus, que en Brasil entrenó al Atlético Paranaense, no cree que el fútbol sudamericano haya entrado en declive respecto a Europa en el Mundial, pese a que tan sólo sobreviven dos selecciones en cuartos (Brasil y Uruguay).

"Colombia estuvo muy cerca de clasificarse. Las eliminatorias sudamericanas son las más fuertes, las más duras. Recuerda que Perú vino y Chile se quedó fuera. Es un fútbol muy organizado, con una buena mentalidad y jugadores de muy alto nivel. Me encanta el estilo sudamericano. Brasil es el máximo favorito para mí, Uruguay y Colombia hicieron un buen torneo y Argentina perdió contra Francia en el mejor partido de la Copa del Mundo. No temo que el fútbol sudamericano retroceda. Y aunque haya seis selecciones europeas clasificadas, Brasil es la favorita para ganar el Mundial", resaltó.

Lothar Matthäus, en la charla con medios latinoamericanos en Düsseldorf, antes de la Supercopa de Alemania. Foto: Guido Kirchner / Bundesliga

Internacional en 150 ocasiones entre 1980 y el año 2000, Matthäus considera que Alemania, tras la decisión de Joachim Löw de seguir al frente de la selección, tiene que replantearse el modelo y pone como ejemplo el juego de Bélgica e Inglaterra, frente al de la Mannschaft o España.



"Tuvimos mucha posesión como España, pero no muchas ocasiones de gol, porque jugamos demasiado lento. Puedes tener el balón alrededor del área, pero necesitas delanteros rápidos y fuertes físicamente que marquen la diferencia. Hay que escoger los jugadores adecuados para cada sistema y la velocidad es muy importante para mí", destacó.







