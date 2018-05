‘La gente tiene que saber que no vamos como candidatos’: Messi

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llamó a la mesura a sus compatriotas al advertir que la Albiceleste no es candidata ni está entre los mejores equipos para el Mundial de Rusia-2018.

"Nosotros vamos con la ilusión. Estamos bien y trabajando mucho, pero con tranquilidad. La gente tiene que saber que no vamos como candidatos, pero tenemos un grupo de jugadores muy buenos y la vamos a pelear", dijo en declaraciones al Canal 13 la noche del domingo.



Consultado sobre si Argentina podía ganar la Copa, Messi respondió: "Creo que sí, yo le tengo mucha fe a este grupo". "Tenemos jugadores con capacidad y experiencia, pero hay que ir con tranquilidad. No podemos tirar el mensaje de que somos los mejores, porque no es así", afirmó.



Messi señaló que hay "unas cuantas selecciones que están mejor", entre las que señaló a Brasil, España y Alemania. "Hay que ser realistas. Pero nosotros tenemos que ir en busca del sueño sea cual sea el rival", dijo.



Argentina debutará el 16 de junio ante Islandia, por el Grupo D, que integran también Nigeria y Croacia. "Un grupo complicado", según Messi. Respecto al primer rival, consideró que es un equipo que "le compite a cualquiera". Islandia "se encierra bien atrás, no te da espacios. En la Eurocopa sorprendió a todos los rivales, terminó primera en su grupo y se vio que es difícil entrarle, habrá que tener paciencia", explicó.



Sobre el resto consideró que Croacia se parece "un poco a España en cuanto a la tenencia de la pelota por la calidad de los jugadores que tiene en la mitad de la cancha y está Nigeria, que siempre nos costó".



"Es un grupo en el que nosotros tenemos que pensar que vamos a ser primeros, pero no va a ser fácil", vaticinó. Sobre sus aspiraciones, Messi confesó que "cambiaría algún título de Barcelona por uno con la selección". "Ser campeón del mundo con Argentina sería diferente a todo, sería algo único", manifestó.



