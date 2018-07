Lingard destaca que Falcao es 'un gran finalizador'

01 de julio 2018 , 10:45 a.m.

El centrocampista inglés Jesse Lingard destacó al delantero colombiano Radamel Falcao, su rival el próximo martes en el duelo de octavos de final contra Colombia que tendrá lugar en el Estadio del Spartak de Moscú, como "un gran finalizador".

"Es un gran finalizador, tendremos que estar preparados para luchar contra él", manifestó Lingard sobre el delantero de Santa Marta (Colombia), en conferencia de prensa este domingo en su concentración en Repino (Rusia) tras el entrenamiento a puerta cerrada de esta mañana.



Preguntado por EFE por si ve como una amenaza que las gradas del estadio del Spartak de Moscú estén llenas de aficionados colombianos, muy presentes durante todo el Mundial en las distintas sedes de Rusia 2018, el futbolista del Manchester United aseguró que no les preocupa.

"No, no creo que sea una amenaza para nosotros, sabemos que tenemos a los aficionados ingleses detrás de nosotros. Que los aficionados animen en el estadio es perfecto para nosotros", zanjó.



Lingard espera que Colombia sea "un gran equipo en lo táctico y en lo físico" y no contempla que el conjunto inglés pueda quedar eliminado el próximo martes. "Sería decepcionante, para los jugadores y para los entrenadores. Vamos a ir a jugar sin miedo, libres, disfrutar el momento, la ocasión y conseguir la victoria", aseguró.

EFE