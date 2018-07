'Tengo una historia que escribir, esto es solo el comienzo': Mbappé

Ya campeones del mundo, Kylian Mbappé y la actual generación de talentosos jugadores franceses apenas amenazan con estar comenzando. Al anotar su cuarto gol del torneo y el cuarto de Francia en la victoria 4-2 sobre Croacia, Mbappé, de 19 años, se convirtió en el jugador más joven desde Pelé en anotar en una final de la Copa del Mundo.

"Tengo una historia que escribir, esto es solo el comienzo. Tengo la intención de ir más allá", advirtió un pletórico Mbappé. "Hice públicas mis ambiciones colectivas al comienzo de la Copa del Mundo, era para ganarla. Es la vida que queríamos. Estamos orgullosos de hacer felices a los franceses. Eramos conscientes de que también teníamos este rol, porque vemos que olvidan todos sus problemas. Jugamos para este tipo de cosas. Siempre dije que no no quería estar solo de paso por el fútbol".



Objetivo cumplido, pues no es la primera vez que el veloz delantero del Paris Saint-Germain ha merecido comparaciones con Pelé en Rusia. Al marcar dos veces contra Argentina en octavos de final, Mbappé también se reveló como el primer adolescente desde el legenadario brasileño en anotar múltiples goles en un partido mundialista.

"Si Kylian sigue igualando mis registros de esta manera, es posible que tenga que quitar el polvo nuevamente a mis botas", tuiteó Pelé.



Después de brillar con 17 años en 1958, Pelé ganó dos Mundiales más, y aunque Mbappé tiene mucho camino por recorrer hasta igualar esas hazañas, no se sabe cuán dominante pueda llegar a ser en el futuro este joven equipo francés, lleno de jugadores de clase mundial.



Solo Nigeria envió un plantel más joven que los 23 seleccionados de Didier Deschamps a Rusia. "Kylian Mbappé solo tiene 19 años. Espero que vuelva a ganar, pero nunca se sabe", expuso el técnico francés. "Al igual que hace 20 años, también había jugadores de 19 años como David Trezeguet y Thierry Henry... podrían haber vuelto a ganar, pero no lo hicieron".

Francia, en paz

Sin embargo, Henry, Trezeguet y Deschamps formaban parte del equipo que respaldó el éxito del Mundial 1998 con la conquista de la Eurocopa 2000. Seguir los pasos de su jefe es, una vez más, el desafío para los actuales 'bleus', una vez reparada la derrota de la final de la Eurocopa 2016 en París.



La diferencia en 2016 fue que Deschamps no tuvo a un Mbappé a quien recurrir cuando buscaba el gol contra Portugal, eventual vencedor. La victoria mundialista viene a culminar unos frenéticos dos años para el adolescente más caro del mundo tras ganar dos títulos de la Ligue 1 y protagonizar un traspaso de 180 millones de euros (del Mónaco al PSG).

"Ganar una Copa del Mundo tan joven abre puertas. Ahora necesito seguir trabajando", agregó Mbappé, quien insistió en que permanecerá "100%" en el PSG a pesar del interés del Real Madrid en convertirlo en el sucesor de Cristiano Ronaldo como campeón europeo de clubes.



Mbappé parece destinado a heredar algún día la corona de Ronaldo como titular del Balón de Oro y ahora es serio contendiente para terminar la década de dominio del portugués y Lionel Messi como mejor jugador del mundo.

Dimensión extra

Francia parece cada vez más fuerte a medida que Mbappé y sus jóvenes compañeros de equipo maduran. La edad promedio la defensa que forman Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti y Lucas Hernández es de solo 23 años. Ousmane Dembélé, que le costó 105 millones de euros al Barcelona, ​​jugó solo dos minutos en los octavos de final, mientras que los otros goleadores del domingo, Antoine Griezmann, de 27 años, y Paul Pogba, de 25, están en su mejor momento.



"Los nuevos jugadores nos han ayudado enormemente", dijo Griezmann. "Pavard, Lucas y Kyky (Mbappé) han agregado una dimensión extra a este equipo". Mbappé, por su parte, se dispuso a celebrar, antes de mirar más allá.

"Ser campeón mundial es enviar un mensaje, es un pasaporte para seguir trabajando y hacerlo aún mejor", analizó antes de valorar su gol. "Es genial, especialmente porque es es un gol que nos permite despegar. Celebro mi alegría con mis compañeros de equipo. Tengo sueño fácil, pero no me voy a dormir, vamos a celebrar, volveremos a trabajar en unas semanas".





AFP