‘Queremos que la historia de Costa Rica sea más grande’: Keylor Navas

El portero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid, Keylor Navas, manifestó este jueves que los jugadores quieren que en Rusia 2018 la "historia de Costa Rica sea más grande y hacer las cosas mejor que el mundial anterior".

"Hay que ir con la mentalidad positiva de darlo todo por el país, la ilusión de estar en la selección es algo que siempre está en el corazón, vamos a representar al país", manifestó Navas en una conferencia de prensa tras el entrenamiento de la selección.



El portero costarricense destacó que hay gran cantidad de aficionados que estarán pendientes de los partidos de Costa Rica. "No podemos dar menos que nuestro mayor esfuerzo, ganar y nuestra ilusión para intentar llegar lo más lejos posible", afirmó.



"Sabemos que se nos va a exigir como el Mundial anterior, no sabemos qué va a pasar, pero estamos trabajando duro y vamos a darlo todo. Queremos que la historia de Costa Rica sea más grande, hacer las cosas mejor que el Mundial anterior", señaló Navas a los medios.



Añadió que desde ya trabajan para llegar en la mejor condición posible y que pese a que lo ha ganado casi todo con el Real Madrid, nunca ha ganado un mundial por lo que la ilusión se mantiene.



"La ilusión de estar en la selección está intacta y hoy la vida me ha dado muchas bendiciones he disfrutado muchas cosas, a nivel de selección y de club he obtenido muchas experiencias muy lindas e ir al mundial es una ilusión muy grande y es una responsabilidad que todos tenemos presente y tenemos que olvidarnos del pasado y pensar en el presente", dijo el arquero.



En el Mundial de Brasil 2014, Costa Rica alcanzó por primera vez los cuartos de final. En la fase de grupos venció a Uruguay e Italia, y empató con Inglaterra. Los ticos luego derrotaron en los penaltis a Grecia en octavos de final y se marcharon invictos del Mundial al caer, también en penaltis, ante Holanda en cuartos de final.



En Rusia 2018 los ticos están ubicados en el Grupo E junto a Brasil, Serbia y Suiza. Navas, quien se incorporó a los entrenamientos de Costa Rica el miércoles, dijo que está disponible para jugar el próximo domingo el amistoso frente a Irlanda del Norte en el Estadio Nacional de San José.



Antes del Mundial, Costa Rica jugará otros dos amistosos frente a Inglaterra el 7 de junio en Leeds, y ante Bélgica el día 11 en Bruselas.



EFE