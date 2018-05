‘En este Mundial seguro nos tendrán más referenciados’: Cuadrado

Con mucha alegría y bromeando porque no le habían avisado que tenía que atender a la prensa y no se había “arreglado” para este compromiso. Juan Guillermo Cuadrado se mostró muy contento del trabajo que viene realizando la Selección Colombia de cara al Mundial de Rusia 2018.

El extremo de la Juventus aseguró que ahora los equipos ya los conocen más y ya los tienen referenciados. Sin embargo, añadió que lo importante es el conocimiento de varios años que tiene el equipo dirigido por José Pékerman y por esa razón tienen un “plus”.



Para qué está Colombia. Tenemos una gran selección. Creo que lo importante es estar muy unidos y trabajar por ese propósito de superar lo que se hizo el mundial pasado. Tenemos todo y hay que darlo todo en cada entrenamiento y partido.



Sus rivales. Seguramente te van a tener mucho más referenciado, pero tener una base de varios años te da algo más. El conocernos y llevar mucho tiempo nos pueda da un plus. Seguramente será muy difícil, pero hay que estar tranquilos, sin la ansiedad para iniciar con el pie derecho.



Egipto. Lamentamos todos lo que le pasó a Mohamed Salah por lo que está representando para su equipo y selección. Será un partido muy difícil, todas las selecciones querrán demostrar de qué están hechas. Debemos jugar como si fuera una final porque hay que ver en qué estamos y ojalá podamos conseguir un triunfo. Es un equipo fuerte, que técnicamente juega muy bien. Sin Salah no pueden tener esa velocidad que él desarrolla, pero seguramente tendrá un buen remplazo.



La llegada de Esteban Cambiasso. Podrá aportar mucho con su experiencia, táctica y técnicamente puede aportarnos. Ojalá pueda sernos de mucha ayuda.



Su posición en el terreno de juego. Yo estoy siempre a disposición del profe para lo que él quiera. Siempre he jugado por fuera y me siento mejor. Pero si el profesor quiere hacer un cambio de un módulo siempre daré lo mejor de mí.



DEPORTES