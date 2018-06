'Hay que mantener la humildad intacta': Osorio

El seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, aseguró que hay que mantener "la humildad intacta" tras derrotar a Corea del Sur (2-1) y poner un pie en los octavos de final del Mundial.

"No podemos caer en la builliciosa victoria. Por el contrario, debemos mantener la humildad intacta y preparar el próximo duelo como si fuera el último", dijo en rueda de prensa en el estadio Rostov Arena. El técnico de origen colombiano aseguró que el objetivo sigue siendo "intentar llegar los más lejos posible en este Mundial con una gran selección".



"Considero que tuvimos un muy buen juego. Y logramos un muy buen triunfo. Prestamos igual de atención o más aún (a Corea del Sur) que a la planificación ante Alemania", destacó. Reconoció que durante toda la semana el cuerpo técnico hizo hincapié en "no perder el foco de atención" entre los muchos elogios recibidos por la victoria ante los campeones mundiales.



"Con frecuencia, contra naciones con menor historia futbolística el jugador tiende a relajarse", señaló. Se mostró contento con el arranque del partido, pero admitió que le queda el "sinsabor" de haber encajado en el descuento un gol de Son Heung-min, que batió a Ochoa con un magnífico disparo desde fuera del área.



En su opinión, el equipo azteca tuvo "más control del juego" que en la segunda parte ante los alemanes, pero advirtió que no hay que replegarse tanto para evitar disparos a media distancia. Agradeció los cánticos en su favor de la numerosa hinchada mexicana que copó hasta los topes el estadio después de que recientemente demandaran su dimisión.



"Será un muy buen recuerdo. Quiero agradecérselo a aquellos que lo hicieron", comentó Osorio, que calificó de "reconfortante" y "conmovedor" cómo los hinchas mexicanos animan a su equipo. El técnico destacó que "muy pocas aficiones muestran esa pasión desbordada por su selección".



Pero matizó que en el fútbol las opiniones cambian constantemente y que el análisis de la mayoría de aficionados "pasa más por el resultado". De cara a los próximos partidos, aventuró que seguirá dando oportunidades a todos los futbolistas para que haya "competencia interna" como hizo hoy con Álvarez, que sustituyó en el lateral derecho a Ayala.







EFE