Pékerman, tranquilo, pero no contento con el empate contra Egipto

Impresiones. Contento, no, porque uno aspira siempre a poder conseguir no solo el resultado, sino encontrar fórmulas ante lo que proponen los rivales. Estoy tranquilo porque estos partidos son para eso. Previos a los Mundiales los partidos se a justan, siempre está la incertidumbre de los últimos momentos, más cuando se está a la espera de una lista, de un equipo base, titular. Un triunfo tampoco puede ser definitivo, hay que saber competir y sacar conclusiones a mejorar, a que los futbolistas tengan paridad en los rendimientos. A veces hay que esperar el mejor momento del jugador porque no todos cerraron las ligas con todos los minutos.

Lo que no le gustó del partido. La fórmula es tratar de encontrar esos espacios. Tuvimos una prueba que algo estábamos haciendo mal. Hay que tener más continuidad. Y obviamente la continuidad es una de las situaciones del fútbol que ayudan a hacer buenos partidos. Ya mentalmente vamos tomando la confianza. Se fortalece el equipo.



Egipto. Es un equipo ordenado, táctico. Es un equipo que tiene una capacidad de otros rivales muy importantes y es verdad que con Mohamed Salah tienen una buena esperanza.



Los jugadores lesionados. Estamos evaluando día tras día. No es un tema menor, se hace todo lo posible, pero también se piensan las distintas alternativas que se pueden dar. No solamente por ellos, porque cada partido pueden generar problemas. Yerry Mina estaba con una pequeñita molestia, Fabra también en un entrenamiento la tuvo, pero son pequeñas. Los más conocidos son los que venían con antecedentes y ahora hay otros que debemos seguir mirando. Estamos haciendo una lectura de todos los jugadores y debemos ser pacientes.



Riesgos. El tema de los amistosos son necesarios. Tiene riesgos y uno tiene que evaluar bien, a veces prescindir de un jugador. Se estudia, hablé de muchas variantes, entre ellas, poner a los jugadores a punto. Ganar los amistosos es extraordinario, da confianza, me parece que son situaciones determinantes. Hay que trabajar, jugar, buscar el mejor rendimiento, pero tener cuidado en los riesgos.



La actuación de Ospina. Me pone contento lo de David Ospina, porque lo vi contento y vivaz, porque pasó por un último tiempo difícil. Siempre confiamos en él en su capacidad casi verlo despierto. Un rival que llega poco en una jugada inesperada cortó una jugada como lo hace siempre y me da mucha tranquilidad. Ese es el David Ospina que siempre en la Selección le dio mucha satisfacción.



Cómo vio a Juan Fernando Quintero. Las características de Juanfer las conocemos, ya jugó un Mundial hace cuatro años. Lo importante es que está bien. Él ha tenido continuidad esta última etapa, James ni hablar que andan en gran momento. Son jugadores compatibles, de un buen entendimiento. Esperemos que sumen más minutos y esa relación la pueden ir acrecentando.



Su opinión sobre Japón. Nosotros tenemos que trabajar para ganarle a Japón. Eso es lo que nos va a dar confianza, llegar bien a ese partido, después de este periodo de ajustes, de preparación. Sabemos que vamos a enfrentar a un equipo muy capaz. La calidad de los jugadores de Japón, no nos dejamos llevar por resultados amistosos o los partidos previos. Japón fue el primer clasificado al Mundial. Tuvo la superioridad en Asia muy fuerte. Tiene jugadores de mucha trayectoria y capacidad. Sabemos que será un rival muy duro y debemos llegar con confianza y saber que es un partido clave.



