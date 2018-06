‘Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar’: Pékerman

El futuro, para José Pékerman, es hoy. La cabeza está puesta en Senegal, el rival al que tendrá que derrotar la Selección Colombia para seguir en el Mundial. Tema por tema, esto dijo el DT en la rueda de prensa oficial de Fifa.

Aguilar y Ospina

“Tenemos buenas noticias para todos. Ospina está totalmente recuperado, fue solo un golpe y está en perfectas condiciones. Lo de Abel no es una lesión grave, en unos días se tomará alguna otra precaución, lo único es que para este partido debemos reservarlo. En la primera revisión no tiene hematoma, teníamos una preocupación de que fuera muscular, pero no hay ninguna rotura. Es cuestión de unos días y esperar tenerlo lo más pronto posible. Los demás están muy bien”.

El balance individual contra Polonia

“Quedé convencido de todo el equipo, no puedo hacer partes. Todos hicieron un gran partido por la Selección y por lo que nosotros necesitábamos y esperábamos”.

La posibilidad de que Esteban Cambiasso o Lionel Scaloni puedan llegar a Colombia

“El que tiene mucho tiempo en Selección tiene posibilidades de crecer en un futuro como entrenador por experiencia, porque son capaces. Hay varios aquí que pueden hacerlo, Amaranto (Perea) está preparándose, Mario (Yepes) ya dio un primer paso.

Hay muchos que van a seguir ese camino, sin duda. Ojalá que las oportunidades se den en los tiempos correctos: eso a veces ayuda y a veces perjudica. Pero en cuanto a capacidad, la van a tener y mucho. Dávinson recién empieza (risas), pero a este paso, piensa muy bien el fútbol, lo razona muy bien”.

Cristian Zapata

“Va bien, día a día fue poniéndose en forma, ya está para aparecer en cualquier momento. Uno no aspira a lesiones o bajo rendimiento, uno espera que cada vez estemos mejor, pero los necesitamos a todos y sabemos lo que puede aportar Cristian en caso de ser necesario”.

El juego con Senegal

“Es un partido decisivo y el triunfo es el que nos asegurará la clasificación, pero el ánimo es muy fuerte y tenemos que ser optimistas por lo que sucedió en el último juego”.

El rival

“Senegal es un equipo muy fuerte, muy duro individual y colectivamente, tiene características físicas y jugadores de capacidad. Juegan como europeos, están acostumbrados a jugar en ligas cono Inglaterra, Francia, España. Tanto con Polonia como con Japón, lo que planificaron les fue resultando: estuvieron en ventaja y manejaron las situaciones. Esperemos que eso cambie, primero, porque lo necesitamos, y segundo, porque tenemos otros estilos.



Esperamos encontrarles los puntos débiles en los que puedan tener inconvenientes. Es un partido difícil, se juega la clasificación, va a haber tensión, presión, y hay que convivir con eso. Nosotros ya hemos tenido la experiencia, veremos cómo Senegal responde ante un partido diferente y esa es la incógnita del partido, quien puede resolver mejor esa situación”.

¿Qué pasa si no clasifica?

“Vinimos por más, no sería un buen resultado no pasar. Eso no nos pasa por la cabeza. En el momento estamos haciendo todo para llegar, entonces somos optimistas. En mi caso personal, nunca hablo sobre el futuro y ahora tampoco voy a hacerlo”.

La frase ‘sos crac’ para Juan Fernando Quintero

“Dentro de una profesión tan conflictiva, en la que pasamos de un día para otro de buenos a muy malos, de brujos por algo a que no tiene idea, una de las satisfacciones que tienen un entrenador es ese contacto con los futbolistas, seguir apreciando el fútbol como tal. Los jugadores saben que tenemos la misma dedicación para todos, por los de más experiencia, por los jóvenes, por los que han tenido dificultades, los que ha venido con éxito.



Todos tienen esas presiones que llevan al éxito, entonces en medio del partido el fútbol muestra la realidad de las cosas. El fútbol es algo donde se puede apreciar el talento aunque sin la competencia feroz y yo sigo con esos principios, apreciar los talentos. Es algo que disfruto. En algún momento se me puede escapar: veo algo que me sorprende gratamente y lo manifiesto, eso es positivo. Nunca los va a confundir, porque saben que también vienen los tirones de orejas, las equivocaciones, los errores”.

El juego que espera

“El partido es trascendente, define el grupo, el resultado va a determinar el futuro de los equipos. El entrenador de Senegal está haciendo un muy buen trabajo. Ya Senegal venía con buenos antecedentes pero lo está ratificando en estos dos juegos, por eso pienso que el partido va a ser de mucha intensidad, muy competitivo. Espero que nosotros consigamos el triunfo”.

Yerry Mina

“Yerry Mina venía, quizás, de un momento difícil, como el final del torneo español. Barcelona perdió el invicto con el Levante y él tuvo que jugar en un momento que parecía favorable para Barcelona, pero no era así. El equipo estaba ya coronado como campeón pero se puso mucha presión sobre ese invicto. Le tocó un partido no muy bueno, no de acuerdo con lo que conocemos de él. Ese no es su nivel. Individualmente fue afectado por un partido malo del equipo, con un rival que normalmente no hace tantos goles. Eso sin duda lo afectó, sumado a todas las cosas que siempre preocupan.



Él era jugador fundamental en Brasil y teniendo muchas ofertas optó por ir a Barcelona pensando que era otra la situación. Paso un momento difícil y así lo recibimos. Nunca dudamos de él, de su capacidad. Para mi va a ser uno de los grandes centrales del mundo, tiene un potencial enorme, ya es una realidad. Necesita la ambientación lógica del club y va a tener el nivel que tuvo con la Selección en el último juego”.

Mateus Uribe

“Quedó eso del jugador número 12… En una Selección como esta, si es el 12 también hay que estar orgulloso. Los jugadores que están dentro de un selecto como este pueden ser el 12, el 13 o el 18. Eso no es tan así. Lo importante es que Mateus entró en un partido muy difícil y estuvo a la altura de las expectativas. Nos gustó mucho la adaptación al equipo, es lo que esperamos de él siempre. A veces no se puede esperar y sobre todo en este tipo de torneos. Veremos qué pasa en el día de Senegal.

El apoyo de la gente en Rusia

“Es una maravilla, la gente acompaña siempre a la Selección. Es muy generosa la gente de Colombia: el pueblo ama a su Selección y siempre está cerca del equipo, de los jugadores, de nosotros, eso nos motiva muchísimo y por eso también nos duele cuando no les podemos dar satisfacciones. Ojalá podamos responder a ese afecto que siempre despliegan en cualquier lugar del mundo”.



Gabriel Meluk

Enviado especial de EL TIEMPO

Samara (Rusia)

En Twitter: @MelukLeCuenta