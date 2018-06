Pékerman dio sus cinco claves para derrotar a Polonia

23 de junio 2018 , 09:55 a.m.

23 de junio 2018 , 09:55 a.m.

Este sábado el entrenador José Pékerman estuvo en la habitual rueda de prensa de los entrenadores, previo a los partidos de la Copa Mundo. La Selección Colombia enfrentará a Polonia este domingo, y su obligación es ganar, de querer alcanzar los octavos de final en Rusia; al respecto, el entrenador argentino dio cinco claves para derrotar a la selección europea este domingo en el Kazán Arena.

1. Jugar 11 contra 11, que no es poco, porque este juego es así.

2. El poder contar con los jugadores en un momento al comenzar no estaban en la totalidad de las condiciones.

3. La confianza, recuperarla, porque sabemos que tenemos las posibilidades de hacerlo. No quedarse con lo que ha pasado, sino con lo que viene y la opción de rehacerlo.

4. La armonía del equipo, eso se consolidó. En las situaciones difíciles uno percibe la unión, esa armonía se palpita y se ve optimismo.

5. En lo futbolísticos imponer nuestro fútbol, que las línea estén justas, que tengamos opciones, sólidos en la marca de los polacos.

Además, en las declaraciones el entrenador respondió a la manera de trabajar el grupo desde lo anímico, luego de la derrota contra Japón, el estado físico de James y Zapata y el planteamiento contra Polonia, entre otros.

¿Cómo ha manejado el equipo desde lo anímico?

"Apenas terminó el partido, nosotros empezamos a trabajar para el próximo, el mundial no da respiro, tenemos un grupo muy parejo, como lo dijimos siempre que todos los partidos iban a ser difíciles para los cuatros equipos de la zona y eso se está dando, fue un mal comienzo y a superarlo, ya estamos a pocas horas del próximo, tanto en lo anímico con en la fortaleza que debíamos tener para entender algunas cosas que pasaron, se trabajó en eso y se está preparando buscar lo mejor para el partido de mañana, en todo ese sentido: tratar de hacer goles, tener equilibrio, no recibirlos, ser eficaces y tener concentración en momentos claves".

El tema de James Rodríguez

Es un jugador fundamental. Está bien en lo que ha demostrado en los entrenamientos. Los minutos que jugó en el partido anterior fue para darle más confianza. Trabajó con intensidad estos días y esperamos que pueda llegar al ciento por ciento.

Aparte del cambio obligado por Sánchez, ¿Qué cambios habría?

Al margen del obligado, sin duda que vamos a revisar algunas situaciones. Sabíamos que teníamos un plantel de valía y características diferentes y en la competencia se empieza a ver el estado de forma, la continuidad y lo que nos puede ocurrir en cada partido.

¿Qué opinión tiene de Polonia?

Es un equipo sólido, que ha tenido buenas actuaciones en la eliminatoria, en amistosos y tiene jugadores de importantes equipos del mundo, de experiencia, de buena técnica. Siempre lo vivimos que dentro de los europeos podría responder y es de mucha valía. Un gol con un jugador que estuvo fuera del campo, un autogol inesperado, en un remate que quizá no era tan importante y terminó en gol, si analizamos el resultado uno se puede confundir.

¿Quintero y James?

"Que no arranquen no, porque todo es muy variable. Son jugadores que el fútbol los puede utilizar, pero las selecciones y los momentos son importantes. Juanfer estuvo bastante tiempo ausente de la Selección, se integró hace poco y sabemos las cualidades que tiene. Pueden hacerlo y estando en las mejores condiciones es una tentación juntarlos.

¿Zapata y James?

No es fácil dar una titular, más cuando el equipo ha tenido variables. Los nuevos que se han ido integrante, así tengan pocos minutos, tienen que ir acomodándose rápido. Si han jugado es porque pensamos que lo pueden hacer bien. Hay que tener paciencia, no es fácil, más en un torneo que es tan riguroso e inmediato. Lo clave es hacer lo que se hace y los jugadores aprendiendo.

¿Qué variantes variantes plantea?

"Vamos día a día, Zapata está bien, recuperado de la lesión, por su experiencia sería un jugador interesante, pero estamos en una situación difícil y no podemos equivocarnos en una posición como esa. Lo vemos mejorando, pero veremos si podría llegar a estar o no".

¿Y Mateus Uribe?

"Siempre le hago bromas porque es el jugador número 12, tiene muchas virtudes, que también ha aportado en algunos partidos, pero muchas veces la característica del partido como se va dando, a veces no es fácil para él, porque es llegador, pero habría que quitar los delanteros, por eso no es fácil. Es dinámico, de muchas cualidades y tarde que temprano será importante".

¿Cómo se imagina el partido?

"Será un juego de mucha ida y vuelta, los dos equipos buscarán ganar. Van a tener mucha intensidad, hay que contar con mucha mentalidad de saber aprovechar las oportunidades, porque un gol es determinante. Los que arrancan ganando sacan ventaja, no es fácil en un Mundial dar vuelta al marcador".









DEPORTES